Україна виконала все структурні маяки, необхідні для четвертого перегляду програми EFF

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ), місія якого щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усі структурні маяки виконано. Після того, як ми отримали позитивні новини від Сполучених Штатів, маємо чітке розуміння плану роботи з Європейським Союзом щодо Ukraine Facility і відповідних траншів, ми можемо говорити про те, що ми в програмі й виконуємо свої зобов'язання", - сказала вона в кулуарах другого люксембурзько-українського бізнес-форуму "Швидке відновлення України", організованого Люксембурзько-українською торгово-промисловою палатою в Люксембурзі у вівторок.

За словами Зикової, під час роботи місії йтиметься також про структурну роботу над тим, щоб Україна надалі залишалася в рамках програми, а також напрацьовуватиметься план роботи до майбутнього до кінця року п'ятого її перегляду.

Заступниця міністра фінансів також відзначила, що "критичних точок немає".

"Нам потрібно розуміти, що в нас є гарантії того, що програму буде повністю продовжено партнерами до кінця чотирирічного періоду... Існує дуже простий, але водночас важливий зв'язок між передбачуваністю та своєчасністю надходження зовнішнього фінансування і відповідно тим, яких фіскальних заходів, монетарних заходів ми вживаємо", - додала заступниця міністра фінансів.

Вона нагадала, що перші місяці 2024 року за відсутності фінансування ЄС і США, яке частково компенсували Японія і Норвегія, Україна пройшла практично завдяки внутрішнім заходам: податок на надприбуток банків, дострокова сплата дивідендів найбільшими держкомпаніями.

"У них (вжитих заходів) не було деструктивного впливу на економіку, що позитивно, але, водночас, це ті заходи, які можна вжити один раз. І ми не хотіли б вживати заходів, які мали б негативний вплив на економіку і на систему в цілому", - наголосила Зикова.

За її словами, Україна проводить і далі проводитиме активні переговори і зі США, і з ЄС щодо питання взаємного передбачуваного виконання взятих на себе зобов'язань.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня. Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

17 лютого 2024 року місія МВФ та представники влади України розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), а вже 21 березня виконавча рада МВФ завершила його, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.

На 2024 рік передбачено ще три транші: $2,226 млрд у середині червня, потім $1,3 млрд на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.

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