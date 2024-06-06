Стало известно, когда МВФ будет принимать решение о новом транше для Украины

Исполнительный совет МВФ планирует принять решение о выделении нового транша в размере $2,2 миллиарда для Украины в рамках программы EFF в течение следующих недель.

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Об этом сообщила Джулия Козак, директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ, во время пресс-брифинга в Вашингтоне, пишет "Укринформ".

"Мы ожидаем, что наш Исполнительный совет рассмотрит решение по Украине в ближайшие недели", - рассказала она.

Козак также отметила, что по предварительным итогам четвертого пересмотра эффективности выполнения программы EFF Украиной "эффективность остается высокой", несмотря на вызовы войны.

Она подчеркнула, что были выполнены все количественные критерии эффективности, требования структурного маяка и другого структурного маяка с короткой задержкой.

Представитель МВФ подчеркнула, что риски для роста украинской экономики остаются высокими из-за продолжения войны. Она также обратила внимание на процесс переговоров между Украиной и ее кредиторами по реструктуризации долга, подчеркивая важность завершения этого процесса на условиях, соответствующих программе, для доведения государственного долга и удовлетворения финансовых потребностей Украины до приемлемого уровня.

Напомним, 27 мая в Варшаве и онлайн-формате началась миссия МВФ по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины на $15,6 млрд, поскольку Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, что в Государственный бюджет Украины уже поступило четыре транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 5,4 млрд долларов США с 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.

31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрила четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд.

С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.

Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря 2023 года.

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