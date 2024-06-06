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Стало известно, когда МВФ будет принимать решение о новом транше для Украины
Исполнительный совет МВФ планирует принять решение о выделении нового транша в размере $2,2 миллиарда для Украины в рамках программы EFF в течение следующих недель.
Об этом сообщила Джулия Козак, директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ, во время пресс-брифинга в Вашингтоне, пишет "Укринформ".
"Мы ожидаем, что наш Исполнительный совет рассмотрит решение по Украине в ближайшие недели", - рассказала она.
Козак также отметила, что по предварительным итогам четвертого пересмотра эффективности выполнения программы EFF Украиной "эффективность остается высокой", несмотря на вызовы войны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Она подчеркнула, что были выполнены все количественные критерии эффективности, требования структурного маяка и другого структурного маяка с короткой задержкой.
Представитель МВФ подчеркнула, что риски для роста украинской экономики остаются высокими из-за продолжения войны. Она также обратила внимание на процесс переговоров между Украиной и ее кредиторами по реструктуризации долга, подчеркивая важность завершения этого процесса на условиях, соответствующих программе, для доведения государственного долга и удовлетворения финансовых потребностей Украины до приемлемого уровня.
Напомним, 27 мая в Варшаве и онлайн-формате началась миссия МВФ по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины на $15,6 млрд, поскольку Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF.
Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ
Напомним, что в Государственный бюджет Украины уже поступило четыре транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 5,4 млрд долларов США с 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.
31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрила четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд.
С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.
Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря 2023 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com