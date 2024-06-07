Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга

Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с собственниками еврооблигаций, в частности, о частичном списании долга. Переговоры в ближайшее время будут публичными.

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Об этом заявил министр Сергей Марченко в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас проводим переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации и, в частности, это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ожидайте новостей", - подчеркнул Марченко.

Он уточнил, что в ближайшее время эти переговоры будут публичными.

Отметим, Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов.

Иностранные кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по долгам

Рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров .

Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

Инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно. В общей сложности у кредиторов украинских облигаций на 20 миллиардов евро.

WSJ пишет, что если Украина не возобновит выплат по долгам иностранным кредиторам, ее может ждать дефолт уже к осени.

Если сделка не будет заключена, Украина может объявить дефолт – поскольку в августе закончатся каникулы по обслуживанию госдолга, введенные иностранными фондами после полномасштабного вторжения РФ.

Международный валютный фонд недавно заявил, что государственный долг Украины нуждается в "глубоком урегулировании". В материалах МВФ отсутствует прямое упоминание о желательности частичного списания долга, в то же время МВФ заявляет о необходимости для Украины снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году. Как дополнительные цели при реструктуризации, кроме снижения долга до 82% ВВП, отмечено также уменьшение расходов на обслуживание долга по внешним обязательствам до 1-1,8% ВВП.

Государственный долг Украины вырос на 86,2 млрд грн и превысил 6 трлн грн

Совокупный государственный долг Украины в апреле 2024 года вырос на 86,2 млрд. грн. и превысил отметку в 6 трлн грн.

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.