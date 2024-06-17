ФДМУ запустив оновлений сайт "Кадровий резерв": які виконуватиме функції

Команда Фонду державного майна запустила оновлений сайт "Кадровий резерв" - наразі на сайті представлено понад 140 вакансій у 17 галузях, включаючи інженерію, сільське господарство, переробну промисловість та інші.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Якісні кадри – це запорука успішного впровадження реформи корпоративного управління в державному секторі. Саме тому Фонд удосконалює інструменти пошуку та відбору висококваліфікованих керівників і членів наглядових рад", - йдеться в його повідомленні.

Що можна робити на оновленому сайті "Кадровий резерв"

Зазначається, що завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та розширеному функціоналу, кандидати можуть легко зареєструватися на оновленому сайті, створити інформативний профіль, відгукуватися на вакансії та отримувати персоналізовані пропозиції, які відповідають їх навичкам, досвіду та кар'єрним цілям.

Наразі на сайті представлено понад 140 вакансій у 17 галузях, включаючи інженерію, сільське господарство, переробну промисловість та інші.

Голова ФДМУ закликав всіх бажаючих долучитися до розбудови України, відвідати сайт https://hr.spfu.gov.ua/, створити профіль на зробити свій внесок у розвиток державного сектору економіки.

Нагадаємо, у тестовому режимі система "‎Кадровий резерв ФДМУ"‎ була запущена у кінці вересня 2023 року. Вона має стати ключовим інструментом для ефективного пошуку професійних кандидатів на керівні посади державних підприємств.

Для чого потрібен "Кадровий резерв"

У Фонді держмайна зазначили, що запровадження нового механізму – це можливість підвищити ефективність та якість управління державними активами України, а також уникнути корупційних ризиків. Впровадження системи має допомогти Фонду держмайна залучити менеджерів, які відповідають сучасним викликам та гарантують стабільний розвиток і прибуток держпідприємствам.

Також система дозволяє провести конкурентний відбір, гарантуючи, що лише найкращі кандидати з достатнім рівнем професійних знань, досвіду та лідерських якостей будуть включені до кадрового резерву.

Маючи резерв, Фонд держмайна зможе швидко знайти необхідного кандидата на вакантну посаду директора того чи іншого підприємства, що допоможе уникнути перерв у його роботі та забезпечить стабільне функціонування.

Відбір кандидатів у системі буде ґрунтуватися на об'єктивних критеріях, таких як професійність, лідерські якості, управлінський потенціал тощо: це дозволить забезпечити прозорий та справедливий відбір кандидатів без впливу суб'єктивних факторів.

Завдяки інтеграції з державними реєстрами первинна перевірка претендента буде відбуватися без впливу людського фактору, що унеможливить вплив на відбір. Також автоматизація дозволить у разі потреби перевірити весь процес відбору кандидата.

Фото: ua.depositphotos.com