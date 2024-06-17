ФГИ запустил обновленный сайт "Кадровый резерв": которые будут выполнять функции

Команда Фонда государственного имущества запустила обновленный сайт "Кадровый резерв" - сейчас на сайте представлено более 140 вакансий в 17 отраслях, включая инженерию, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и другие.

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Качественные кадры – это залог успешного внедрения реформы корпоративного управления в государственном секторе. Именно поэтому Фонд усовершенствует инструменты поиска и отбора высококвалифицированных руководителей и членов наблюдательных советов", - говорится в его сообщении.

Что можно делать на обновленном сайте "Кадровый резерв"

Отмечается, что благодаря интуитивно понятному интерфейсу и расширенному функционалу, кандидаты могут легко зарегистрироваться на обновленном сайте, создать информативный профиль, откликаться на вакансии и получать персонализированные предложения, отвечающие их навыкам, опыту и карьерным целям.

В настоящее время на сайте представлено более 140 вакансий в 17 отраслях, включая инженерию, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и другие.

Председатель ФГИУ призвал всех желающих приобщиться к развитию Украины, посетить сайт https://hr.spfu.gov.ua/, создать профиль для внесения своего вклада в развитие государственного сектора экономики.

Напомним, в тестовом режиме система "Кадровый резерв ФГИУ" была запущена в конце сентября 2023 года. Она должна стать ключевым инструментом для эффективного поиска профессиональных кандидатов на руководящие должности государственных предприятий.

Для чего нужен "Кадровый резерв"

В Фонде госимущества отметили, что введение нового механизма – возможность повысить эффективность и качество управления государственными активами Украины, а также избежать коррупционных рисков. Внедрение системы должно помочь Фонду госимущества привлечь менеджеров, отвечающих современным вызовам и гарантирующих стабильное развитие и прибыль госпредприятиям.

Система позволяет провести конкурентный отбор, гарантируя, что только лучшие кандидаты с достаточным уровнем профессиональных знаний, опыта и лидерских качеств будут включены в кадровый резерв.

Имея резерв Фонд госимущества сможет быстро найти необходимого кандидата на вакантную должность директора того или иного предприятия, что поможет избежать перерывов в его работе и обеспечит стабильное функционирование.

Отбор кандидатов в системе будет основываться на объективных критериях, таких как профессионализм, лидерские качества, управленческий потенциал и т.п.: это позволит обеспечить прозрачный и справедливый отбор кандидатов без влияния субъективных факторов.

Благодаря интеграции с государственными реестрами первичная проверка претендента будет происходить без влияния человеческого фактора, что сделает невозможным влияние на отбор. Также автоматизация позволит по необходимости проверить весь процесс отбора кандидата.

Фото: ua.depositphotos.com