Фонд госимущества зафиксировал рекордное количество участников на аукционах по приватизации

В истории Фонда госимущества Украины зафиксирован самый высокий показатель активности на онлайн-аукционах по приватизации. За первые пять месяцев этого года среднее количество участников на таких аукционах составило 5,34, что является рекордом для Фонда.

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Для сравнения, в сентябре-декабре 2022 года среднее количество участников составило 3,54, а в 2023 году – 4,8.

"Позитивная динамика доказывает, что ФГИУ работает открыто на основе честных и конкурентных торгов в электронной системе "Прозорро.Продажи". А сама приватизация, как никогда, актуальна", - отметил Коваль.

По его словам, с января по май текущего года в аукционах Фонда приняло участие 999 участников.

"Благодарен бизнесу, который приобщается к приватизационным аукционам. Покупая государственные объекты сегодня, вы делаете свой вклад в Победу. Ведь средства идут в госбюджет, из которого финансируются Силы Обороны", - добавил он.

Что в планах на приватизацию в 2024 году

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует летом 2024 провести первые аукционы по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель, находящихся под его управлением.

Среди других интересных активов есть также хлебоприемные предприятия, значительное количество объектов по всей Украине для проектов brownfield, которые имеют большой потенциал для инвестиций, поскольку имеют всю необходимую инфраструктуру.

По словам начальницы управления, в июне-июле на продажу будут выставлены отели " Украина " и " Казацкий ", расположенные в самом центре Киева.

"Мы рассчитываем на инвестиционные фонды, девелоперов, которым будут интересны такие активы. Они могли бы приобрести эти гостиницы и, например, обеспечить им сотрудничество в известных гостиничных сетях", - отметила представитель фонда Олеся Мизина.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.