ФГИУ анонсировал аукцион по приватизации ЕИК ГП "Полтавадипромясомолпром"

Фонд госимущества Украины объявил онлайн-аукцион по приватизации Единого имущественного комплекса Государственного предприятия "Государственный институт по проектированию предприятий мясной и молочной промышленности "Полтавадипромясомолпром".

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Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что проведение онлайн-аукциона намечено на 4 июня. Стартовая цена - 16,8 млн гривен, торги пройдут в системе "Прозорро.Продажи". Регистрация на участие в торгах продлится до 3 июня включительно.

Что известно о лоте

Согласно информации Фонда госимущества, ЕИК предприятия расположен недалеко от центральной улицы города Полтава.

Основной вид деятельности в соответствии с Уставом: деятельность в сфере архитектуры.

Основная номенклатура продукции: разработка проектно-сметной документации предприятий мясной, пищевой и других отраслей перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса; в связи с отсутствием заказа на выполнение проектных работ на протяжении 2023 г. и I квартала 2024 г. реализация проектной продукции отсутствует.

Комплекс включает в себя двухэтажный кирпичный дом с подвалом общей площадью 2427,3 м², а также мебель, офисную технику и оборудование. Недвижимость предприятия находится на земельном участке площадью 0,3056 га.

Согласно условиям продаж, в течение 6 месяцев покупатель обязан погасить задолженность по заработной плате в размере 855,2 тыс. грн и задолженность перед бюджетом в размере 598,1 тыс. грн и не допустить увольнения работников предприятия.

Узнать больше деталей о ЕИК ГП "Государственный институт по проектированию предприятий мясной и молочной промышленности "Полтавадипромясомолпром" можно по ссылке - https://is.gd/d5cAyD.

Госбюджет пополнился 650 млн грн от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.