ФДМУ анонсував аукціон з приватизації ЄМК ДП "Полтавадіпром`ясомолпром"

Фонд держмайна України оголосив онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу Державного підприємства "Державний інститут по проектуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості "Полтавадіпром'ясомолпром".

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Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що проведення онлайн-аукціону заплановане на 4 червня. Стартова ціна — 16,8 млн гривень, торги пройдуть у системі "Прозорро.Продажі". Реєстрація на участь у торгах триватиме до 3 червня включно.

Що відомо про лот

Згідно з інформацією Фонду держмайна, ЄМК підприємства розташований неподалік центральної вулиці міста Полтава.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері архітектури.

Основна номенклатура продукції: розробка проектно-кошторисної документації підприємств м’ясної, харчової та інших галузей переробної промисловості агропромислового комплексу; в зв’язку з відсутністю замовлення на виконання проектних робіт впродовж 2023 року та І кварталу 2024 року реалізація проектної продукції відсутня.

Комплекс включає двоповерховий цегляний будинок з підвалом загальною площею 2427,3 м², а також меблі, офісну техніку та обладнання. Нерухомість підприємства розташована на земельній ділянці площею 0,3056 га.

Згідно з умовами продажу, протягом 6 місяців покупець зобов'язаний погасити заборгованість із заробітної плати в розмірі 855,2 тис. грн та заборгованість перед бюджетом у розмірі 598,1 тис. грн та не допустити звільнення працівників підприємства.

Дізнатися більше деталей про ЄМК ДП "Державний інститут по проектуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості "Полтавадіпром'ясомолпром" можна за посиланням — https://is.gd/d5cAyD.

Держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації

Додамо, за результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.