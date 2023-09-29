В Украине запустили сайт вакансий руководителей госпредприятий: можно просто податься и ждать

Фонд государственного имущества запустил в тестовом режиме автоматизированную систему "Кадровый резерв ФГИУ", которая должна стать ключевым инструментом для эффективного поиска профессиональных кандидатов на руководящие должности государственных предприятий.

Как говорится в сообщении фонда, система разработана офисом цифровой трансформации ФГИ в сотрудничестве с другими его подразделениями. Теперь на сайте hr.spfu.gov.ua каждый гражданин может просмотреть актуальную информацию о вакансиях руководителей компаний, находящихся в госуправлении.

Более того, кто угодно сможет через эту систему подать анкету кандидата в электронном виде и попасть в кадровый резерв, получая предложения в соответствии с указанными пожеланиями от фонда.

"Внедрение нового механизма – это возможность повысить эффективность и качество управления государственными активами Украины, а также избежать коррупционных рисков. Внедрение системы должно помочь Фонду госимущества привлечь менеджеров, отвечающих современным вызовам и гарантирующих стабильное развитие и прибыль госпредприятиям", - отмечают в ФГИ.

Система позволяет провести конкурентный отбор, гарантируя, что только лучшие кандидаты с достаточным уровнем профессиональных знаний, опыта и лидерских качеств будут включены в кадровый резерв.

Имея резерв, Фонд госимущества сможет быстро найти необходимого кандидата на вакантную должность директора того или иного предприятия, что поможет избежать перерывов в его работе и обеспечит стабильное функционирование.

Отбор кандидатов в системе будет основываться на объективных критериях, таких как профессионализм, лидерские качества, управленческий потенциал и так далее: это позволит обеспечить прозрачный и справедливый отбор кандидатов без влияния субъективных факторов.

Благодаря интеграции с государственными реестрами первичная проверка претендента будет происходить без влияния человеческого фактора, что сделает невозможным влияние на отбор. Также автоматизация позволит по необходимости проверить весь процесс отбора кандидата.

"Наше обязательство перед Украиной - обеспечить лучших лидеров управления. Уверен, что объективность и прозрачность в отборе кандидатов помогут нашим предприятиям восстановить и укрепить свое место на рынке", - отметил первый заместитель главы ФГИ Денис Шугалий.

Он подчеркнул, что автоматизация процесса назначения и открытый доступ к этой информации для граждан сделают невозможным коррупционную составляющую. При этом после опытно-тестовой эксплуатации в фонде планируют расширять функционал системы кадрового резерва.

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