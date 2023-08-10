Первый аукцион по продаже конфискованных у россиян активов провалился: какова причина

Фонд государственного имущества не смог провести 10 августа первый аукцион по продаже санкционного имущества из-за нехватки потенциальных покупателей. На нем, напомним, планировалось продать компанию “Инвестагро”.

Как объясняют в фонде, стартовая стоимость предприятия составила 55 миллионов гривен, что является его балансовой стоимостью. Однако необоротные активы предприятия составляют всего 3,9 миллиона гривен.

Львиная же доля балансовой стоимости – 21 миллион гривен – это дебиторская задолженность, то есть средства, которые контрагенты должны оплатить предпринимателю. Кроме того, инвестор должен погасить 17,2 миллиона гривен текущих долгов.

"ФГИ продолжает готовить российские активы к приватизации. Уже вскоре мы объявим новый аукцион. Наша цель - чтобы все имущество, изъятое у российских олигархов и поддерживающих войну, работало на победу и укрепляло нашу экономику", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Инвестагро" принадлежало российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Шелкову. Эта корпорация поставляла титановую продукцию предприятиям оборонной РФ, в частности, в рамках контрактов на выполнение государственного оборонного заказа.

Решение о конфискации активов Шелкова в Украине, в частности "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина" и "Тай-Минералс", принял 23 января Высший антикоррупционный суд. 3 февраля Апелляционная палата ВАКС утвердила также конфискацию Демуринского горно-обогатительного комбината. 24 февраля изъятые активы Шелкова Кабинет министров передал в управление ФГИ.