ВАКС решил все же конфисковать у российского олигарха Шелкова Демуринский ГОК

Высший антикоррупционный суд 3 февраля удовлетворил апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины и взыскал в доход государства активы российского олигарха Михаила Шелкова, в числе которых Демуринский горно-обогатительный комбинат (Днепропетровская область). Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

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"Он пытался их замаскировать как собственность "украинского инвестора", продав накануне полномасштабного вторжения титановый комбинат за 3750 евро гражданке Украины", - отметила она.

По словам чиновницы, согласно окончательному решению ВАКС, которое не подлежит обжалованию, в доход государства обращено 100% ДемГОКа, ООО "Инаэстагро", ООО "Тай-Минералс", денежные средства более чем на 14 миллионов гривен, недвижимость, транспорт и оборудование. В дальнейшем, как указала Богатых, должно быть решение Кабинета министров о том, кто будет от имени государства управлять взысканным имуществом.

Напомним, что 23 декабря Богатых сообщала об отказе ВАКС в удовлетворении иска Минюста о взыскании в доход государства ДемГОКа из-за того, что суд не посчитал достаточными доказательства сохранения Шелковым контроля над предприятием.

В то же время он решил конфисковать у Шелкова квартиру в Одессе, квартиру и склад в Никополе, пять автомобилей, трактор, а также 100% ООО "ВСМПО Титан Украина".

Отметим, что Шелков, являющийся бенефициаром и зампредседателя совета директоров российской корпорации-крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма", находится под санкциями Украины еще с июня 2021 года. Тогда они вводились бессрочно, однако решением от 19 октября 2022 года были ограничены лишь 10-летним сроком.