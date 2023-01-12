ВАКС взыскал в доход государства имущество двух российских депутатов в Ялте

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 12 января удовлетворила два административных иска Министерства юстиции Украины относительно депутатов Государственной думы Российской Федерации.

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О первом и втором решении сообщила пресс-служба ВАКС.

ВАКС применил к депутатам санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".

Так, ВАКС взыскал в доход государства коттедж общей площадью 523,7 кв. м, расположенный в Ялте.

Кроме того, в доход государства взыскано имущество второго депутата, а именно: нежилое помещение-машиноместо в Ялте, а также помещения-апартаменты общей площадью 76,4 кв. м.

"Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения", - уточнили в ВАКС.

Напомним, ВАКС впервые конфисковал активы российского олигарха - Владимира Евтушенкова - в сентябре 2022 года. Впоследствии правительство определило Фонд государственного имущества уполномоченным органом управления активами, взимаемыми в доход государства из-за применения санкций к Евтушенкову.

Недавно Минюст также подал в ВАКС иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства к Олегу Дерипаске, который является одним из самых богатых российских олигархов.