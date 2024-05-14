Данія внесла 5,3 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

До Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Загальна сума внесків Данії до Фонду підтримки енергетики України тепер сягнула майже 17 млн євро.

Про це повідомляє Міненерго.

"Вдячний Данії за постійну підтримку у відновленні нашої енергетики. Разом ми завжди сильніші", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фонд був створений за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства у березні 2022 року для підтримки енергетичного сектору України.

Станом на сьогодні загальний обсяг внесків донорів до Фонду підтримки енергетики України, включно з оголошеними, перевищив 433 млн євро. Водночас робочою групою при Міненерго вже схвалено запити українських енергокомпаній на закупівлю обладнання, техніки та палива на суму понад 452 млн євро за рахунок цих коштів.

Зазначається, що Данія стала першим донором Фонду ще на початку квітня 2022 року.

Додамо, що Міністерство енергетики і Міністерство клімату, енергетики і комунальних послуг Данії уклали домовленості про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії з особливим акцентом на біогазі. Цей напрямок буде включено до Програми енергетичного партнерства Україна-Данія (UDEPP).

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії рф.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.