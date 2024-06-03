В Україні працюють над створенням альтернативної генерації: що планують

Кабінет міністрів працює над тим, аби покращити ситуацію в енергетиці після російських обстрілів та розглядає декілька кроків, які сприятимуть створенню альтернативної генерації в Україні.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогоднішній нараді з першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенко обговорили необхідні кроки, які сприятимуть створенню альтернативної генерації в Україні.

Так, наразі Уряд розглядає можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючих до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення.

"Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - переконаний Шмигаль.

Також Уряд працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень — насамперед для прифронтових регіонів.

Крім того, прем’єр-міністр доручив опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання.

Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

"Росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону", - пообіцяв Шмигаль.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, що спростить процедуру розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Зауважимо, Уряд виділив 7 млрд 168 млн гривень на відновлення української енергетичної інфраструктури та кращу синхронізацію з енергосистемою Європейського Союзу.

Ці кошти підуть на закупівлю обладнання для відбудови високовольтних мереж.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.