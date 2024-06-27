В "Укрэнерго" рассказали, планирует ли Украина спрятать под землю важные объекты энергетики для защиты от атак РФ

В "Укрэнерго" считают невозможной реализацию стратегии защиты энергетической инфраструктуры Украины от российских атак через перемещение важных объектов под землю. Об этом рассказал в hromadske глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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"Это невозможно. Магистральные высоковольтные подстанции, большие электростанции, занимающие площадь в, условно, 200 гектаров, мы никак под землю не спрячем. Под землю можно спрятать только отдельные элементы этих объектов, например, системы управления", - отметил он .

По словам Кудрицкого, автотрансформаторы приходится защищать, не пряча их под землю, поскольку что это было бы очень дорого и долго, а именно путем накрытия.

"Всю страну под землю не спрячешь, это тоже надо понимать. Надо подходить к вопросу инженерной защиты очень прагматично и рационально. К примеру, есть элементы подстанций, которые очень устойчивы. И даже если в них прилетает одна или две ракеты, все равно мы находим резервные схемы питания и через 3-8 часов возобновляем энергопитание для потребителей”, - добавил он.

Руководитель "Укрэнерго" указал, что сложные и дорогостоящие элементы, такие как автотрансформаторы, генераторы или турбины на электростанциях, которых нет на складах, а изготовление которых требует значительного времени, требуют защиты либо исключительно средствами противовоздушной обороны, либо в комплексе с инженерными системами, как это реализовано на подстанциях самой НЭК.

"Когда тысячи ракет и дронов летят на объекты энергетики, невозможно ожидать, что ничего не выйдет из строя - повреждения точно будут. Наша задача в том, чтобы энергосистема, несмотря на это, продолжала функционировать как единое целое", - отметил глава.

Глава правления госкомпании добавил, что даже в случае временных перебоев с электроснабжением в отдельных городах необходимо быть готовыми к оперативному разрешению ситуации.

Украина не смогла спасти от разрушения почти все ТЭС

Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации: повреждена или разрушена вся тепловая генерация, в том числе Трипольская, Змиевская, Бурштынская, Ладыжинская, Кураховская и Приднепровская ТЭС. Отметим при этом, что 17 мая Кабинет министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.

Из объектов гидрогенерации полностью разрушена в результате подрыва Каховская ГЭС, а Днепровская ГЭС прекратила работу из-за последствий ракетных ударов. Также известно о попадании в Кременчугскую ГЭС и попытках атаковать Каневскую и Днестровскую ГЭС.

В ситуации дефицита электроэнергии у Украины есть возможность импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии из-за рубежа, что частично компенсирует потери и способствует стабилизации энергосистемы, уменьшая количество отключений. Импорт осуществляется из всех четырех стран Европейского союза, граничащих с Украиной (Словакия, Румыния, Венгрия и Польша). Также часть электроэнергии транспортируется в Украину из Румынии через сети Молдовы.

Впрочем, основная доля энергоснабжения продолжает обеспечиваться генерацией на оставшихся атомных электростанциях и на ГЭС, в строю. Ввиду этого решено не выводить в плановый ремонт в осенне-зимний период энергоблоки АЭС. Прошлый отопительный сезон Украина впервые была вынуждена пройти без их проведения. Такой же план имеется и на осенне-зимний период 2024/2025 годов.

Фото: ua.depositphotos.com