Ощадбанк пропонує бізнесу кредити на альтернативні джерела енергії: які умови

Ощадбанк пропонує підприємствам ММСБ доступні кредити на придбання альтернативних джерел енергії за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" або за індивідуальними умовами зі ставкою від 13,5%. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Підприємства мікро-, малого та середнього бізнесу можуть скористатися пільговою державною підтримкою за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", максимальна сума фінансування за якою становить 150 млн грн.

Якщо сума кредиту перевищує 150 млн грн або підприємець не бажає брати участь у державній програмі, Ощадбанк пропонує інший варіант кредитування. Протягом першого року ставка становитиме 13,5%, а з другого року буде застосовуватися плаваюча ставка, яка не перевищуватиме UIRD12M + 3%.

Кредитні кошти можна використати для придбання та встановлення різноманітного обладнання, що сприяє енергонезалежності: електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та вітрових електростанцій, біогазових установок, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислових акумуляторів, когенераційних установок твердопаливних котлів.

Крім того, підприємці можуть отримати пільгове фінансування за партнерськими програмами Ощадбанку. У банку акредитовано понад 30 партнерів, які пропонують кредити зі ставками від 0,01% без застави та комісії.

У пресслужбі додали, що Ощадбанк співпрацює з більш ніж 30 партнерами, пропонуючи переваги, такі як фінансування в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", пріоритетний розгляд заявок, спрощений пакет документів, оперативну комунікацію та попереднє рішення протягом 24 годин.

Також Ощадбанк пропонує підприємствам ММСБ кредити за програмою співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Програма передбачає спрощені вимоги до застави та можливість отримання гранту у вигляді кешбеку до 30%.

Кредити надаються на суму до 5 млн євро та можуть бути використані для фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проєктів. Строк кредитування становить від 12 до 66 місяців на основні засоби. Процентні ставки та комісійні визначаються відповідно до умов обраного банківського продукту.

Кешбек до 30% можуть отримати компанії, які реалізують програми енергонезалежності, купують електромобілі,інвестують в інші "зелені" ініціативи, а також покупці певної сільськогосподарської техніки, підприємства, що постраждали від війни, та компанії, де більшість власності або працівників належать ветеранам.