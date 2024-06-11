Льготные кредиты: в Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилит финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

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Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что новые решения будут способствовать развитию проектного кредитования, в том числе для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры.

В частности, повышается доступность кредитов для домохозяйств и малого и среднего бизнеса на приобретение энергооборудования.

Также новые положения содержат предоставление льготных кредитов на энергооборудование, упрощенное подключение новых установок, гранты на установку солнечной генерации и тепловых насосов.

Кроме того, государство и общины устанавливают мини-ТЭЦ по всей стране.

"Эти решения – часть нашей общей стратегии, которая поможет реализовать децентрализацию энергосистемы Украины. Мы даем украинским семьям, ОСМД, бизнесу, общинам возможности усилить собственную энергетическую устойчивость", – добавил Шмыгаль.

Правительство вводит льготное кредитование на энергооборудование для населения и бизнеса

Ранее Денис Шмыгаль объявил о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как гражданам, так и бизнесу.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.