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Льготные кредиты: в Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики
Национальный банк Украины принял решения, которые усилит финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он рассказал, что новые решения будут способствовать развитию проектного кредитования, в том числе для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры.
В частности, повышается доступность кредитов для домохозяйств и малого и среднего бизнеса на приобретение энергооборудования.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также новые положения содержат предоставление льготных кредитов на энергооборудование, упрощенное подключение новых установок, гранты на установку солнечной генерации и тепловых насосов.
Кроме того, государство и общины устанавливают мини-ТЭЦ по всей стране.
"Эти решения – часть нашей общей стратегии, которая поможет реализовать децентрализацию энергосистемы Украины. Мы даем украинским семьям, ОСМД, бизнесу, общинам возможности усилить собственную энергетическую устойчивость", – добавил Шмыгаль.
Правительство вводит льготное кредитование на энергооборудование для населения и бизнеса
Ранее Денис Шмыгаль объявил о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как гражданам, так и бизнесу.
Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.
Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.