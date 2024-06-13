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ПриватБанк предоставляет бизнесу кредиты на энергооборудование: какие условия
ПриватБанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что предприниматели и юридические лица могут получить кредиты в ПриватБанке для обеспечения энергонезависимости и энергоэффективности.
Какие условия
Микро и малый бизнес может получить до 10 млн грн, причем кредиты до 1 млн грн финансируются без залога сроком до 2 лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн до 5 лет (с залогом оборудования или другого имущества).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также ПриватБанк упразднил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.
Для клиентов среднего и корпоративного бизнеса доступны кредиты на суммы от 10 млн. грн. на срок до 5 лет.
“В условиях отсутствия стабильного доступа к электроэнергии в стране, наши бизнес-клиенты нуждаются в быстрых решениях по срочной покупке альтернативных источников электроэнергии для поддержания бесперебойного режима работы. Получить кредит в ПриватБанке можно по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии и скорым принятием решения о финансировании”, - отметил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.
Заявку на получение кредита для альтернативного энергообеспечения можно подать на сайте банка.
Льготные кредиты: в Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики
Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.
Ранее Правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.
Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.
Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.