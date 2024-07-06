Украина получила более 2,3 тыс. тонн энергооборудования от 14 стран

Международные партнеры предоставили Украине более 2,3 тысяч тонн энергетического оборудования после возобновления российских атак на энергетику.

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Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что после возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2 335,8 тонны.

14 стран предоставили энергетическое оборудование

Как сообщают в Минэнерго, помощь оказали 14 стран, а именно Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.

Международные партнеры передали трансформаторы, солнечные панели, генераторы, электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.

В Минэнерго добавляют, что около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределены между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.

Ранее сообщалось, что Франция отправила 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, энергетическая инфраструктура которых получила значительные повреждения из-за российских ударов.

Также литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование для восстановления и поддержки работы поврежденной российскими обстрелами энергосистемы на сумму более 4 миллионов евро.

Украинская энергетика получит более $1 млрд дополнительной помощи

Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 г. в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран. Тогда было объявлено о дополнительной поддержке на сумму свыше 1 млрд долларов.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.