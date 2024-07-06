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Украина получила более 2,3 тыс. тонн энергооборудования от 14 стран
Международные партнеры предоставили Украине более 2,3 тысяч тонн энергетического оборудования после возобновления российских атак на энергетику.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Отмечается, что после возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2 335,8 тонны.
14 стран предоставили энергетическое оборудование
Как сообщают в Минэнерго, помощь оказали 14 стран, а именно Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Международные партнеры передали трансформаторы, солнечные панели, генераторы, электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.
В Минэнерго добавляют, что около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределены между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.
Ранее сообщалось, что Франция отправила 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, энергетическая инфраструктура которых получила значительные повреждения из-за российских ударов.
Также литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование для восстановления и поддержки работы поврежденной российскими обстрелами энергосистемы на сумму более 4 миллионов евро.
Украинская энергетика получит более $1 млрд дополнительной помощи
Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 г. в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран. Тогда было объявлено о дополнительной поддержке на сумму свыше 1 млрд долларов.
Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.