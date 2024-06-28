"Укрэнерго" получило новое высоковольтное оборудование от Energy Community

НЭК "Укрэнерго" получила новое высоковольтное оборудование от Energy Community, которое поможет в восстановлении энергосистемы Украины после массированных российских ударов.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно сообщению, шунтирующие реакторы для подстанций "Укрэнерго" стоимостью 4,4 млн евро сегодня, 28 июня, директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский передал главе правления "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому, в присутствии заместителя министра энергетики Светланы Гринчук.

Это оборудование было приобретено на средства Ukraine Energy Support Fund, которым управляет Energy Communitу. С начала полномасштабной войны Energy Community предоставило "Укрэнерго" помощь на сумму 34,2 млн евро. На эти средства было приобретено высоковольтное оборудование, включая высоковольтные трансформаторы, аккумуляторные батареи и специальную автомобильную технику.

В "Укрэнерго" отмечают, что шунтирующие реакторы критически важны для регулирования напряжения в высоковольтной сети, что является одной из ключевых задач для обеспечения стабильной работы энергосистемы после массированных российских атак.

По словам руководителя "Укрэнерго", благодаря поддержке, оказываемой Energy Community, украинским энергетикам удается быстро восстанавливать высоковольтные объекты после российских обстрелов, а также готовиться к следующему отопительному сезону.

Напомним, в июне АО "Укргаздобыча" получило от Агентства США по международному развитию (USAID) сто два дизельных генератора.

Также сообщалось, что USAID предоставит более 190 миллионов долларов на проект "Защита мощности, повышения устойчивости и подключения" (SPARC), предусматривающий срочную энергетическую помощь Украины на протяжении пяти лет.

Добавим, что недавно при координации Министерства энергетики Украины в рамках украинско-германского энергетического партнерства энергетикам была передана новая партия помощи. В партию помощи вошли три крупногабаритных силовых трансформатора мощностью 40 000 кВА каждый для питания узлов распределительной сети и 16 единиц спецтехники.

Украина не смогла спасти почти все ТЭС

Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации: повреждена или разрушена вся тепловая генерация, в том числе Трипольская, Змиевская, Бурштынская, Ладыжинская, Кураховская и Приднепровская ТЭС. Отметим при этом, что 17 мая Кабинет министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.

Из объектов гидрогенерации полностью разрушена в результате подрыва Каховская ГЭС, а Днепровская ГЭС прекратила работу из-за последствий ракетных ударов. Также известно о попадании в Кременчугскую ГЭС и попытках атаковать Каневскую и Днестровскую ГЭС.

В ситуации дефицита электроэнергии у Украины есть возможность импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии из-за рубежа, что частично компенсирует потери и способствует стабилизации энергосистемы, уменьшая количество отключений. Импорт осуществляется из всех четырех стран Европейского союза, граничащих с Украиной (Словакия, Румыния, Венгрия и Польша). Также часть электроэнергии транспортируется в Украину из Румынии через сети Молдовы.