Украинским энергетикам передали новую партию помощи

При координации Министерства энергетики Украины в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства энергетикам была передана новая партия помощи.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что в партию помощи вошли три крупногабаритных силовых трансформатора мощностью 40 000 кВА каждый для питания узлов распределительной сети и 16 единиц спецтехники.

"Россия продолжает прицельно уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру, обстреливая энергетические объекты по всей стране. С помощью предоставленного немецкими партнерами оборудования мы сможем оперативнее восстанавливать поврежденное. Спасибо Германии за эту поддержку и наше постоянное эффективное сотрудничество", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Часть оборудования уже в Украине

По информации Минэнерго, часть переданного оборудования уже поступила в Украину.

Украинским энергетикам была передана новая партия помощи. Фото: Министерство энергетики Украины Украинским энергетикам была передана новая партия помощи. Фото: Министерство энергетики Украины Украинским энергетикам была передана новая партия помощи. Фото: Министерство энергетики Украины

В частности, пополнился четырьмя грузовыми автомобилями Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором автопарк АО "Харьковоблэнерго".

Еще два автомобиля получили энергетики АО "Николаевоблэнерго", один - специалисты АО "Тернопольоблэнерго".

Еще 9 автомобилей в ближайшее время получат энергетики Черкасской, Хмельницкой, Запорожской областей, а также дополнительные единицы спецтехники поступят в Харьковскую и Николаевскую области.

"Полученные автомобили необходимы для оперативного выполнения аварийных и капитальных ремонтов в электрических сетях облэнерго", - отметили в ведомстве.

Другое оборудование, в частности, трансформаторы, сейчас на этапе доставки в Украину.

Украина получает помощь в рамках партнерства с 2023 года

В Минэнерго отмечают, что Украина получает помощь для возобновления энергосектора после российских атак в рамках украинско-германского энергетического партнерства с 2023 года. Эта поддержка содержит пакет на сумму 12 млн евро, выделенный Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии для закупок технического оборудования для поддержки украинской энергосистемы.

Всего с 2022 года Украина получила из Германии 120 грузов гуманитарной помощи общим весом более 1670 тонн, в том числе трансформаторы, генераторы, кабель, арматуру для воздушных линий и другое оборудование для восстановительных работ.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.