За координації Міністерства енергетики України у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства енергетикам було передано нову партію допомоги.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що в партію допомоги увійшли три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки.

"Росія продовжує прицільно знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, обстрілюючи енергетичні об’єкти по всій країні. За допомогою наданого німецькими партнерами устаткування ми зможемо оперативніше відновлювати пошкоджене. Дякуємо Німеччині за цю підтримку та нашу постійну ефективну співпрацю", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Частина обладнання вже в Україні

За інформацією Міненерго, частина переданого обладнання вже надійшла в Україну.

Українським енергетикам передали нову партію допомоги. Фото: Міністерство енергетики України Українським енергетикам передали нову партію допомоги. Фото: Міністерство енергетики України Українським енергетикам передали нову партію допомоги. Фото: Міністерство енергетики України

Зокрема, поповнився 4-ма вантажними автомобілями Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором автопарк АТ "Харківобленерго".

Ще дві автівки отримали енергетики АТ "Миколаївобленерго", одну - фахівці АТ "Тернопільобленерго".

Ще 9 автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей, також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської області.

"Отримані автомобілі необхідні для оперативного виконання аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах обленерго", - зауважили у відомстві.

Інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.

Україна отримує допомогу у межах партнерства з 2023 року

У Міненерго зазначають, що Україна отримує допомогу для відновлення енергосектору після російських атак у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства з 2023 року. Ця підтримка, зокрема, містить пакет на суму 12 млн євро, виділений Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини для закупівель технічного обладнання для підтримки української енергосистеми.

Загалом з 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1670 тонн, зокрема трансформатори, генератори, кабель, арматуру для повітряних ліній та інше обладнання для відновлювальних робіт.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.