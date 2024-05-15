Україна отримала понад 600 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів

Після поновлення російських атак на енергетику Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

"Міжнародні партнери активно допомагають Україні у відновленні енергетичної інфраструктури", - йдеться в пресрелізі.

У відомстві зазначають, що за координації Міненерго після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 42 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою понад 600 тонн. Допомогу, зокрема, передали Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди.

Фото: Пресслужба Міненерго Фото: Пресслужба Міненерго Фото: Пресслужба Міненерго

"Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають вистояти у боротьбі з агресором. Завдяки цій підтримці українські енергетики мають можливість відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти та стабілізувати роботу енергосистеми", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він повідомив, що серед наданого Україні обладнання – понад 230 генераторів, потужний високовольтний трансформатор, 880 бочок трансформаторної оливи, понад 25 км проводів та кабелів, магістральні газові труби, різноманітне електротехнічне обладнання.

Отримана допомога розподіляється між компаніями, які найбільше постраждали від російських атак, працюють у прифронтових регіонах чи перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Загалом за координації Міністерства енергетики України з початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали 1138 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги вагою близько 15,5 тисячі тонн, яку надали 36 країн світу.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.