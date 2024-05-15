Украина получила более 600 тонн энергетического оборудования от международных партнеров

После возобновления российских атак на энергетику, Украина получила более 600 тонн помощи в виде энергетического оборудования.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Международные партнеры активно помогают Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры", – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отмечают, что при координации Минэнерго после возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 42 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом более 600 тонн. Помощь, в частности, предоставили Германия, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.

Фото: Пресс-служба Минэнерго Фото: Пресс-служба Минэнерго Фото: Пресс-служба Минэнерго

"Мы очень благодарны нашим партнерам, которые помогают выстоять в борьбе с агрессором. Благодаря этой поддержке украинские энергетики могут восстанавливать поврежденные энергетические объекты и стабилизировать работу энергосистемы", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он сообщил, что среди предоставленного Украине оборудования более 230 генераторов, мощный высоковольтный трансформатор, 880 бочек трансформаторного масла, более 25 км проводов и кабелей, магистральные газовые трубы, разнообразное электротехническое оборудование.

Полученная помощь распределяется между компаниями, наиболее пострадавшими от российских атак, работающими в прифронтовых регионах или находящимися под постоянной угрозой обстрелов.

Всего при координации Министерства энергетики Украины с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики получили 1138 грузов гуманитарной энергетической помощи весом около 15,5 тысяч тонн, которые предоставили 36 стран мира.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.