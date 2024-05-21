Австрія зробить внесок у €5 млн у Фонд підтримки енергетики України

Австрія оголосила про черговий внесок країни до Фонду підтримки енергетики України, який складе 5 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що про новий внесок повідомила федеральний міністр клімату, навколишнього середовища, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер. Кошти буде спрямовано на відновлення енергетичних об’єктів, що постраждали від нещодавніх російських атак.

"В умовах, коли ворог постійно намагається позбавити Україну світла, важливо відчувати надійну підтримку від наших партнерів. Австрія – одна з тих країн, яка надає нам постійну допомогу. Дякуємо за це", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Австрія вже не вперше допомагає українській енергетиці

В Міністерстві нагадали, що це вже другий внесок Австрії до Фонду підтримки енергетики, створеного два роки тому за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Перший внесок австрійської сторони до Фонду становив 10 млн євро.

За ці кошти було придбано обладнання для українських ТЕЦ, операторів системи розподілу та передачі електричної енергії, які працюють передусім у прифронтових областях, зокрема у Сумській, Харківській та Херсонській.

Зокрема, за австрійські кошти було придбано парову турбіну для однієї з ТЕЦ, оливу, а також спецтехніку – автогідропідйомники, екскаватори-навантажувачі, бурильно-кранові установки, автопідйомники, стріловий повноповоротний кран.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України - це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 мільйонів євро.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За словами міністра енергетики України, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.