Австрия сделает вклад в €5 млн в Фонд поддержки энергетики Украины

Австрия объявила об очередном вкладе страны в Фонд поддержки энергетики Украины, который составит 5 миллионов евро.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что о новом вкладе сообщил федеральный министр климата, окружающей среды, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер. Средства будут направлены на восстановление энергетических объектов, пострадавших от недавних российских атак.

"В условиях, когда враг постоянно пытается избавить Украину от света, важно чувствовать надежную поддержку от наших партнеров. Австрия – одна из тех стран, которая оказывает нам постоянную помощь. Спасибо за это", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Австрия уже не в первый раз помогает украинской энергетике

В Министерстве напомнили, что это уже второй вклад Австрии в Фонд поддержки энергетики, созданный два года назад по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Первый вклад австрийской стороны в Фонд составил 10 млн евро.

За эти средства было приобретено оборудование для украинских ТЭЦ, операторов системы распределения и передачи электрической энергии, которые работают, прежде всего, в прифронтовых областях, в частности в Сумской, Харьковской и Херсонской.

В частности, за австрийские средства была приобретена паровая турбина для одной из ТЭЦ, масла, а также спецтехника – автогидроподъемники, экскаваторы-погрузчики, бурильно-крановые установки, автоподъемники, стреловой полноповоротный кран.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре 2023 года.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.