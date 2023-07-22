Фонд энергетической поддержки Украины накопил более 220 млн евро

С апреля 2022 года Фонд поддержки энергетики Украины уже накопил ориентировочно $220 млн, а к концу текущего года эта сумма может увеличиться до $300 млн.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Уже $220 млн донатов в фонд подтверждены, и есть еще обещания дополнительных вложений. Рассчитываем, что до конца года будет аккумулировано около $300 млн", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Согласно его словам, указанный фонд имеет большое значение и является уникальным инструментом, способствующим восстановлению энергосектора Украины, а также свидетельствует о доверии к стране.

Министр добавил, что этот фонд финансируется за счет вкладов правительств дружественных государств, которые через USAID закупают и передают энергокомпаниям необходимое им оборудование, согласно заявкам, поданным Минэнерго.

Издание пишет, что на начало марта в Фонд поддержки энергетики Украины поступил 151 млн евро, из которых на нужды украинских энергетических компаний распределено около 138 млн. евро.

Сообщается, что средства поступили, в частности, из Германии, Великобритании, Испании, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики.

Это свидетельствует о поддержке Украины союзниками и их готовности помогать в важных областях развития страны, в частности в реформе энергетического сектора.

Ранее Минэнерго сообщало, что Украина получила 12 трансформаторов, закупленных на средства Фонда энергетической поддержки. Необходимое оборудование на сумму свыше 2 миллионов гривен было отправлено в одну из приграничных с Россией областей