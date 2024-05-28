Швеція виділяє 57 млн євро для підтримки енергетичного сектору України

Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні в розмірі 650 мільйонів шведських крон (близько 57 мільйонів євро) для збільшення потужностей з виробництва та передачі електроенергії.

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні.

З цієї суми 500 мільйонів шведських крон будуть спрямовані через Фонд підтримки енергетики України Energy Community, а решта 150 мільйонів крон надійдуть через Програму розвитку ООН в Україні (ПРООН).

Згідно з повідомленням, ця допомога дозволить забезпечити постачання електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень, транспортної системи, водопостачання та промислових підприємств України.

"Ця допомога забезпечить подачу енергії об'єктам критичної інфраструктури й іншим установам, аби українські школи, лікарні, транспорт, водопостачання і промисловість могли належно функціонувати", - зазначили в посольстві.

Підтримка енергетичного сектору залишається одним із пріоритетів міжнародної допомоги Україні після масованих російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Своєчасне відновлення пошкоджених електромереж та генеруючих потужностей має критичне значення для забезпечення життєдіяльності українських міст і селищ.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, від різних країн, і фонд накопичив понад 220 мнл євро. Також гроші надійшли від Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.