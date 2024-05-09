США предоставит более $190 млн в поддержку энергетического сектора Украины

Агентство США по международному развитию USAID предоставит более 190 миллионов долларов на проект "Защита мощности, повышения устойчивости и подключения" (SPARC), предусматривающий срочную энергетическую помощь Украины на протяжении пяти лет.

Об этом говорится на сайте USAID.

Этот проект будет сосредоточен на повышении устойчивости, надежности, доступности и безопасности секторов электроэнергетики, природного газа и централизованного теплоснабжения в Украине, а также предоставления критически важной технической помощи, поддержки реформ, оборудования и услуг для поддержки энергоснабжения.

Также сообщается, что США выделят не менее 1,4 миллиарда долларов дополнительного финансирования для поддержки экономического обновления Украины.

В USAID отметили, что 22 марта 2024 года Россия совершила наибольшую на сегодняшний день атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, что еще раз продемонстрировало острую необходимость в этих инвестициях.

Там также напомнили, что агентство предоставило почти 1 миллиард долларов на энергетическую помощь Украине, включая более 475 миллионов долларов на чрезвычайную помощь, оказанную в течение последних двух зим. В USAID уточнили, что это оборудование включает в себя автотрансформаторы для передачи электроэнергии и мобильные котельные для отопления школ и больниц.

"Программа USAID SPARC поможет сохранить свет миллионам украинцев и позволит им защищать свою родину", - подытожили в агентстве.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.