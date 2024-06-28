"Укренерго" отримало нове високовольтне обладнання від Energy Community

НЕК "Укренерго" отримала нове високовольтне обладнання від Energy Community, яке допоможе у відновленні енергосистеми України після масованих російських ударів.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Згідно з повідомленням, шунтуючі реактори для підстанцій "Укренерго" вартістю 4,4 млн євро сьогодні, 28 червня, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський передав голові правління "Укренерго" Володимиру Кудрицькому, у присутності заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук.

Це обладнання було придбано за кошти Ukraine Energy Support Fund, яким управляє Energy Communitу. З початку повномасштабної війни Energy Community надало "Укренерго" допомогу на суму 34,2 млн євро. За ці кошти було придбано високовольтне обладнання, включаючи високовольтні трансформатори, акумуляторні батареї та спеціальну автомобільну техніку.

В "Укренерго" зазначають, що шунтуючі реактори є критично важливими для регулювання напруги у високовольтній мережі, що є одним з ключових завдань для забезпечення стабільної роботи енергосистеми після масованих російських атак.

За словами керівника "Укренерго", завдяки підтримці, яку надає Energy Community, українським енергетикам вдається швидко відновлювати високовольтні об'єкти після російських обстрілів, а також готуватися до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, у червні АТ "Укргазвидобування" отримало від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) сто два дизельні генератори.

Також повідомлялося, що USAID надасть більше ніж 190 мільйонів доларів на проєкт "Захист потужності, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), що передбачає термінову енергетичну допомогу України впродовж п'яти років.

Додамо, що нещодавно за координації Міністерства енергетики України у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства енергетикам було передано нову партію допомоги. В партію допомоги увійшли три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки.

Україна не змогла врятувати майже всі ТЕС

Нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації: пошкоджена або зруйнована вся теплова генерація, зокрема Трипільська, Зміївська, Бурштинська, Ладижинська, Курахівська та Придніпровська ТЕС. Зазначимо при цьому, що 17 травня Кабінет міністрів вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на відбудову двох зруйнованих ТЕС - Зміївської та Трипільської.

З об'єктів гідрогенерації повністю зруйнована в результаті підриву Каховська ГЕС, а Дніпровська ГЕС припинила роботу через наслідки ракетних ударів. Також відомо про влучання в Кременчуцьку ГЕС та спроби атакувати Канівську та Дністровську ГЕС.

В ситуації дефіциту електроенергії Україна має можливість імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії з-за кордону, що частково компенсує втрати та сприяє стабілізації енергосистеми, зменшуючи кількість відключень. Імпорт здійснюється з усіх чотирьох країн Європейського союзу, які межують з Україною (Словаччина, Румунія, Угорщина та Польща). Також, частина електроенергії транспортується в Україну з Румунії через мережі Молдови.