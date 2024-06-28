Більше 12 "прильотів": Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню

Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню. Енергетичний обʼєкт Прикарпаття РФ атакувала більше 12 разів.

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Про це повідомила Світлана Онищук в інтерв'ю радіо "Західний полюс", пише "Економічна правда".

Вона наголосила, що росіяни атакували ТЕС понад 12 разів.

"Вже певний період часу розуміємо, що відновленню Бурштинська ТЕС не підлягає, вона надзвичайно сильно зруйнована", наголосила Онищук.

Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.

Тому ОВА звернулася до Уряду та Міністерства розвитку громад, територій та відновлення. На сьогодні є погодження виділення шістьох котелень для соціальних обʼєктів та населення міста.

Мер Бурштина Василь Андрієшин наголосив, що ситуація з енергетичним обладнанням та з самою будівлею ТЕС критична.

«Минулого року було два “прильоти”, які пошкодили дах будівлі, а зараз таких “прильотів” більше, ніж десять. Торік ми виконували роботи з відновлення пів року, а зараз даху Бурштинської ТЕС фактично немає. І я маю великі сумніви, що ТЕС взимку запрацює, бо дах і стіни не вдасться відновити… Якщо будуть морози, то все замерзне. Торік, коли було мінус десять, ми розігрівали обладнання факелами, але тоді була зруйнована лише половина даху. А як буде цього року, коли руйнування значні…», – сказав мер Бурштина.

Україна не змогла врятувати майже всі ТЕС

Нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації: пошкоджена або зруйнована вся теплова генерація, зокрема Трипільська, Зміївська, Бурштинська, Ладижинська, Курахівська та Придніпровська ТЕС.

Зазначимо при цьому, що 17 травня Кабінет міністрів вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на відбудову двох зруйнованих ТЕС - Зміївської та Трипільської.