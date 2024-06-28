Более 12 "прилетов": Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области, сильно пострадавшая во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению. Энергетический объект Прикарпатья РФ атаковала более 12 раз.

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Об этом сообщила Светлана Онищук в интервью радио "Западный полюс", пишет "Экономическая правда".

Она подчеркнула, что россияне атаковали ТЭС более 12 раз.

"Уже определенный период времени понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она чрезвычайно сильно разрушена", - подчеркнула Онищук.

Чиновница добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды.

Поэтому ОВА обратилась в Правительство и Министерство развития общин, территории и восстановления. На сегодняшний день есть согласование выделения шести котельных для социальных объектов и населения города.

Мэр Бурштина Василий Андриешин подчеркнул, что ситуация с энергетическим оборудованием и с зданием ТЭС критическая.

«В прошлом году было два прилета, которые повредили крышу здания, а сейчас таких прилетов больше, чем десять. В прошлом году мы выполняли работы по восстановлению полгода, а сейчас крыши Бурштынской ТЭС практически нет. И я сомневаюсь, что ТЭС зимой заработает, потому что крышу и стены не удастся восстановить… Если будут морозы, то все замерзнет. В прошлом году, когда было минус десять, мы разогревали оборудование факелам и, но тогда была разрушена только половина крыши. А как будет в этом году, когда разрушения значительны…», – сказал мэр Бурштына.

Украина не смогла спасти свои ТЭС

Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации : повреждена или разрушена вся тепловая генерация, в том числе Трипольская , Змиевская, Бурштынская, Ладыжинская, Кураховская и Приднепровская ТЭС .

Отметим при этом, что 17 мая Кабинет Министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.