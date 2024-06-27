Закарпатье становится энергетически независимым: планируют установить 10 генерирующих электростанций и увеличить количество солнечных батарей

В Закарпатье до ноября установят 10 газовых генерирующих электростанций в разных общинах области. Кроме того, сейчас 4,8 тысяч дворов региона имеют солнечные электростанции. Каждый владелец производит электроэнергию не только для себя, но и для двух-трех своих соседей.

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Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Закарпатской ОВА Виктор Микита.

В Закарпатье установят 10 генерирующих электростанций

"Ставлю перед собой реальную задачу: поставить 10 газовых генерирующих электростанций по всей области. Сейчас уже нашли производителя, который готов поставить 12 генераторов в область уже в июле-августе. Всего нужно около шести месяцев, чтобы подготовить документацию, но мы уже провели работу по облгазами и облэнерго, и этот процесс сократили на три месяца", - отметил Микита.

Он добавил, что в области уже провели исследования вместе с облэнерго и облгазом и определили места, где пересекаются ЛЭП и газопроводы – это удешевит ввод в эксплуатацию таких генерирующих станций.

"Если мы установим генерирующие газовые станции на этих точках, то речь пойдет о производстве 152 мВт. Для Закарпатья это – энергонезависимость" - подчеркнул глава ОВА.

В 4,8 тысячи дворов есть солнечные электростанции, а надо – вчетверо больше

Как сообщил Микита, в Закарпатье 4,8 тысяч дворов имеют солнечные электростанции. Но, по его мнению, нужно, чтобы они были в 20 тысячах, тогда в солнечную погоду регион сможет генерировать энергии столько, что будет обеспечивать соседей.

По словам главы ОВА, в Закарпатье летом бытовые пользователи в солнечные дни дают до 31% электроэнергии в систему.

"В целом область использует до 250 мВт. В пиковые дни солнечная энергетика дает суммарно (частные домохозяйства и большие солнечные станции в регионе) до 244 мегаватт. Если мы будем дальше увеличивать количество СЭС, этот процент также будет расти. И нам нужно, чтобы он рос", – убежден Микита.

Он также отметил, что каждый владелец частной солнечной станции производит электроэнергию не только для себя, но и двух-трех своих соседей.

"Если в идеале на улице у каждого четвертого жителя будет СЭС, то такую энергетическую систему невозможно будет уничтожить, потому что она рассредоточена", - уточнил Микита.

Закарпатье становится энергетически независимым

Закарпатье сейчас среди лидеров страны по соотношению количества генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения в частных домохозяйствах к количеству бытовых потребителей.

В 2022 году в Закарпатской области безотлагательно приступили к стимулированию предприятий и домохозяйств к созданию автономной системы энергообеспечения собственного функционирования за счет солнечной энергии и запустили программу поддержки закарпатских предпринимателей в условиях энергетического кризиса «Energy help».

Она подразумевает компенсацию части стоимости приобретенных альтернативных источников генерации энергии. В регионе по программе компенсируют бизнесу и частным владельцам 30% от стоимости таких средств.