В Закарпатье построят пять мусороперерабатывающих заводов

На Закарпатье до конца 2027 года планируется построить пять мусороперерабатывающих заводов, которые совокупно создадут более 600 рабочих мест.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали 8 мая министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, сообщает пресс-служба Минприроды.

Закарпатье становится на путь создания современной мусорообрабатывающей инфраструктуры

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ, Закарпатье стало убежищем для многих украинцев, вынужденных покинуть свои дома. С увеличением численности населения, конечно, выросло и количество производимых бытовых отходов.

"Если раньше для региона достаточно было бы создать мощности для обработки 300 тыс. тонн отходов в год, то сейчас речь идет уже о более чем 500 тыс. тонн", - отметил Стрелец.

По его словам, решить эту проблему должны пять новых мусороперерабатывающих заводов, которые планируют построить в Ужгородском, Мукачевском, Хустском, Тячевско-Раховском и Береговском районах.

Это новые сортировочные и перерабатывающие предприятия, которые совокупно создадут более 600 рабочих мест.

Сообщается, что инвестиционная стоимость проекта составляет более 152 млн евро.

"Фактически строительство одного завода будет стоить столько же, сколько и создание одного полигона. Однако наша цель достичь европейских стандартов управления отходами, а значит уменьшить процент захоронения на фоне наращивать объемы переработки отходов", - подчеркнул Стрелец.

Он добавил, что сейчас продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами по созданию новой мусорообрабатывающей инфраструктуры в регионе. Собственно старт проектирования заводов в Закарпатье запланирован на конец июня – начало июля. Заработать заводы ориентировочно могут уже в конце 2027 года.

Как подчеркнул Микита, проблема переработки мусора не имела решения десятилетиями.

"Могу уверенно сказать, что мы нашли путь решения этой проблемы и будем вместе реализовывать проекты, которые сделают Закарпатье по-настоящему экологически чистым. Украина уже сегодня меняет свои подходы к управлению отходами и внедряет европейские технологии. И это важная часть нашего движения в ЕС и важна составляющая нашего восстановления", - отметил Микита.

Украина планирует реализацию более 200 проектов по переработке отходов стоимостью €4 млрд

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины выбрало более 200 инициатив по переработке отходов разного типа по всей стране. По предварительным подсчетам, воплощение этих проектов потребует инвестиций на сумму около 4 миллиардов евро.

Министерством был проведен анализ проблематики утилизации отходов в каждом регионе. Уже разработано несколько приоритетных инициатив, в частности, в Киевской области, где предусмотрено создание двух заводов, которые будут обслуживать более 1,5 миллиона жителей и перерабатывать 470 тысяч тонн отходов в год.

В Ивано-Франковской области планируется реализация проекта, включающего пять заводов по переработке 450 тысяч тонн отходов ежегодно. В Полтавской области запланировано строительство 4 заводов, а в Одесской области - 7, что позволят решить проблемы с отходами для 2,3 миллионов жителей.