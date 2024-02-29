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Экономика
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Украина планирует реализацию более 200 проектов по переработке отходов стоимостью €4 млрд

Украина планирует реализацию более 200 проектов по переработке отходов стоимостью €4 млрд
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины избрало более 200 инициатив по переработке отходов разного типа по всей стране. По предварительным подсчетам, воплощение этих проектов потребует инвестиций на сумму около 4 миллиардов евро.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

По его словам, был проведен тщательный анализ проблематики утилизации отходов в каждом регионе. Уже разработано несколько приоритетных инициатив, в частности, в Киевской области, где предусмотрено создание двух заводов, которые будут обслуживать более 1,5 миллиона жителей и перерабатывать 470 тысяч тонн отходов в год.

В Ивано-Франковской области планируется реализация проекта, включающего пять заводов по переработке 450 тысяч тонн отходов ежегодно.

Для реализации этих проектов Минокружение начало переговоры с потенциальными инвесторами, а результаты ожидаются в ближайшее время.

Стрелец добавил, что в Полтавской области запланировано строительство четырех заводов, а в Одесской области - семьи, которые позволят решить проблемы с отходами для 2,3 миллиона жителей. Также в очереди проекты в Закарпатье, Сумской и Харьковской областях.

“Уверен: реализация 2-3 пилотных проектов по строительству мусороперерабатывающей инфраструктуры – и нам уже не нужно будет искать инвесторов, они сами будут выражать заинтересованность работать в Украине. На законодательном уровне у нас уже есть все условия, в практической плоскости мы создаем их вместе – с ответственными общинами и европейскими экспертами”, - заверил министр.

Мусорообрабатывающие заводы должны появиться в Украине к 2034 году

Как рассказывал Стрелец ранее, в Украине планируется строительство новых мусорообрабатывающих заводов в нескольких регионах, и они должны заработать до 2034 года.

Уже подписаны соответствующие меморандумы о развитии инфраструктуры управления отходами с властями областей, где будут расположены эти предприятия.

Каждое мусороперерабатывающее предприятие будет рассчитано на переработку   400-500 тыс. тонн отходов в год и должно будет обеспечить утилизацию 100%   вновь твердых бытовых отходов на территории, которую он будет обслуживать.

Однако по состоянию на 15 января из-за действий Кабмина в Украине ни одно мусороперерабатывающее предприятие не имело лицензии на осуществление операций в сфере управления опасными отходами.

По данным проекта Арена-2, в 2022 году в Украине образовалось около 498 тысяч тонн опасных отходов, что составляет ориентировочно 12,2 кг на каждого украинца.

Бизнес-сообщество заявляло, что на рынке сложилась критическая ситуация, и призвало правительство срочно принять меры по возобновлению деятельности предприятиям отрасли.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко