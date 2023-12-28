Новые мусорообрабатывающие заводы должны появиться в Украине к 2034 году - министр

Стратегические цели Украины предусматривают в Украине строительство новых мусорообрабатывающих заводов в нескольких регионах, они должны начать работать до 2034 года. Уже подписаны соответствующие меморандумы по развитию инфраструктуры управления отходами с властями областей, где будут расположены эти предприятия, рассказал глава Минприроды Руслан Стрелец в интервью Delo.ua.

По его словам, уникальность заводов будет состоять в использовании сразу нескольких технологий обработки. В частности, будет производиться переработка органических (пищевых) отходов с последующим производством биометана, а также глубокая сортировка отходов с выделением ресурсоценных материалов.

В настоящее время в Украине работает 17 предприятий переработки макулатуры, 35 - по переработке пластика, и еще 27 занимаются стеклобоем. Компании загружены только на 40%, поэтому импортируют сырье из других стран. Также есть один мусоросжигательный завод в Киеве, до полномасштабной войны на Харьковщине действовало три мусоросжигательных установки, а по всей Украине работало три десятка мусоросортировочных линий.

Очевидно, этой инфраструктуры недостаточно, поскольку в стране существуют тысячи свалок, а ежегодно в Украине образуется более 10 млн тонн твердых бытовых отходов, из которых перерабатывается не более 10%.

Каждое мусороперерабатывающее предприятие будет рассчитано на переработку 400-500 тыс. тонн отходов в год, и должно будет обеспечить утилизацию 100% сгенерированных твердых бытовых отходов на территории, которую он будет обслуживать.

Министерство уже подписало Меморандумы и сотрудничает по развитию необходимой инфраструктуры с 4 областями – это Полтавщина, Одещина, Киевщина, Ивано-Франковщина. В этих регионах министерство готовит пакеты документов для привлечения инвесторов. На очереди – Сумщина, Житомирщина, Закарпатье и Харьковщина.

Больше об имплементации стандартов ЕС, переработке мусора и лицензировании промышленных отходов читайте в эксклюзивном интервью с министром, опубликованным на сайте издания: "Реформа управления отходами, дерегуляция и путь в ЕС: большой разговор с министром экологии Украины Русланом Стрельцом".

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