Реформа управления отходами, дерегуляция и путь в ЕС: большой разговор с министром экологии Украины Русланом Стрельцом

Работа нынешнего министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца (39 лет) уже более двенадцати лет связана со сферой экологии. С началом полномасштабного российского вторжения к его профессиональным задачам добавилась работа с международными партнерами, ускоренная имплементация европейских норм, а также реализация в Украине реформы управления отходами, время которой давно пришло. Именно эти темы и обсудило с министром издание Delo.ua.

Биография : Руслан Стрелец родился 30 июня 1984 года в Днепре. Имеет четыре высших образования по специальностям "международная экономика", "правоведение", "экология и охрана окружающей среды" и "публичное управление и администрирование".

В 2007-2012 годах работал заместителем начальника отдела в структурных подразделениях Днепропетровской облгосадминистрации;

2012-2014 – заместитель начальника Госуправления охраны окружающей среды в Днепропетровской области;

2014-2015 – исполняющий обязанности директора департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской облгосадминистрации, а в 2015-2019 годах – директор департамента;

2019-2020 – заместитель директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины;

2 июля 2020 г. назначен замминистра Минприроды по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. 3 ноября 2021 стал и.о. ведомства, а 14 апреля 2022 - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Евроинтеграция и перспективы реформ в Украине

Добрій день. Значительная часть европейских нормативных актов и директив, которые мы должны имплементировать для вступления в ЕС, касаются вопросов экологии и управления отходами. Напомните, сколько таких документов мы должны были имплементировать, сколько внедрили за 2023 год и сколько еще осталось?

- Действительно, переговорный раздел 27 "Environment/Окружающая среда" входит в Топ-5 разделов по количеству актов права ЕС, которые Украине необходимо имплементировать. Это почти 200 директив и регламентов.

Прогресс Украины в проведении евроинтеграционных реформ Еврокомиссия изложила в отчете "Украина 2023". Если по результатам прошлого отчета в сфере защиты окружающей среды мы имели один балл по пятибалльной шкале, то сегодня наша оценка – "два". Первая оценка давалась по результатам почти восьми лет работы, а во втором случае речь идет только о 2022-2023 гг. Следовательно, прогресс очевиден.

Европейские партнеры отметили способность Украины внедрять в условиях полномасштабной войны необходимое законодательство для согласования таких "горизонтальных" вопросов, как качество воды, управление отходами, химическая безопасность.

В частности, за 2023 год:

Сколько лет потребуется для полной синхронизации законодательства с ЕС в вашей сфере, и какие его нормы позволят максимально ускорить рост экономики?

- Смотрите, у нас есть готовый опыт других стран: в Польше процесс евроинтеграции проходил с 1994 по 2004 год, а непосредственно процесс переговоров – с 1998 по 2004 год. Хорватия статус кандидата получила в 2004 году, а официально присоединилась к ЕС в 2013 году.

Да, синхронизация с европейским законодательством – сложный и длительный процесс, но в целом полная имплементация подавляющего большинства директив и регламентов запланирована на 2026+ годы.

Украина движется по пути евроинтеграции сверхбыстрыми темпами, если сравнивать со многими действующими членами ЕС.

Есть евронормы, которые мы ввели еще до момента обретения статуса государства-кандидата, поэтому по ним достаточно внести только технические изменения и уточнения. Такой сферой, например, является управление водными ресурсами. Но есть направления, где изменения только начались, и мы должны принимать законодательство, корректировать модели управления, проводить реформы.

Украинский путь в Европейский Союз – уникален. Во времена великой войны мы стараемся не только сохранить наши достижения, но и улучшить и модернизировать их, стать более экологичными.

Поэтому сегодня Украина движется по этому пути сверхбыстрыми темпами, если сравнивать со многими действующими членами ЕС.

Но ведь у нас война, самая большая на континенте за многие десятилетия. Может ли Украина получить определенные послабления по евроинтеграционным задачам?

- С получением статуса государства-кандидата на вступление Украина получила большие объемы "домашней работы" и более строгие подходы к имплементации законодательства, по сравнению с периодом после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Что касается каких-либо послаблений или исключений, то разного рода переходные периоды и отступления от определенных норм актов ЕС будут обсуждаться уже при рассмотрении нашего раздела 27 "Окружающая среда" в рамках официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые стартуют в 2024 году.

Минэкономики планирует масштабную дерегуляцию и отмену лишних разрешительных документов. Какие планы по дерегуляции у Минприроды?

Да, у нас тоже работает "гильотина" дерегуляции. Вместе с Государственной регуляторной службой и Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" мы проанализировали инструменты по окружающей среде - лицензии, разрешения, публичные услуги.

Результаты следующие: из 140 имеющихся инструментов необходимо отменить более 60. Это согласования и разрешения, которые по факту вообще не работают. 25% из них вообще дублируют оценку воздействия на окружающую среду. По некоторым разрешительным документам ни разу не поступало запросов от предпринимателей, прямо с момента их внедрения.

Минприроды подготовило проекты нормативных актов, по которым можно отменить такие документы. В качестве примера хочу привести проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по регулированию вопросов функционирования территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". Он уже зарегистрирован в Верховной Раде, и принятие одного этого документа позволит отменить более 40% устаревших документов.

При этом мы оставим инструменты, которые действительно будут влиять на сохранение окружающей среды, и по своей логике соответствуют европейским практикам и стандартам, их мы продолжим совершенствовать и цифровизировать.

Реформа управления отходами

Какие выгоды и мультипликатор для экономики может получить Украина от осовременивания управления отходами? Что стоит на кону, и какой экономический эффект может нести?

- Граждане должны понимать, что еще до войны в Украине уже накопилось 15,6 млрд тонн промышленных и бытовых отходов, а свалки и полигоны занимали более 9 тыс. га нашей территории. С началом полномасштабной российской агрессии к этому объему добавились отходы разрушения, количество которых ежедневно растет, потому что страна-террорист РФ продолжает превращать в мусор наши здания и объекты инфраструктуры.

Поэтому мы не можем говорить о выгоде для экономики , когда первоочередной темой является решение проблем окружающей среды и наших людей, а также качества их жизни.

Сейчас у нас есть дефицит энергоресурсов в стране. Во всем мире широко применяется переработка отходов в энергетические продукты, и нам нужно создать условия и соответствующую инфраструктуру, благодаря которой такой механизм тоже будет успешно действовать в Украине. Мы сейчас над этим работаем. Кстати, есть заинтересованность местных властей и бизнеса в проектах переработки отходов в энергию. Они ждут от государства стимулов и программ поддержки, и этим мы тоже занимаемся.

Сколько стоит Украине реформа управления отходами? О каких суммах дополнительных бюджетных средств идет речь?

– Сейчас реформа на том этапе, когда мы создаем условия и закладываем фундамент того, что потом будет реализовано на практике. Это нормативный базис, предварительная работа.

Мы посчитали, что Украине необходимо построить 207 новых современных мусороперерабатывающих заводов в Украине почти за $4 млрд чтобы догнать средний уровень переработки по ЕС. Конечно, для воюющей страны и на время послевоенного восстановления это достаточно большие средства, которые общины не "потянут" самостоятельно, поэтому мы уже работаем с инвесторами и международными партнерами.

Из примеров - мы уже имеем инвестора, который будет софинансировать реализацию проекта переработки мусора в Киевской области. Есть интерес к проектам в Полтавской, Одесской, Ивано-Франковской. Аналогичные форматы сотрудничества начинаем в Сумской, Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.

Еще до войны инвесторы открыто говорили: да, мы готовы и хотим работать в Украине, но нам нужны гарантии – что деньги поедут за мусором, что созданные мусорообрабатывающие мощности будут стабильно обеспечены работой, что общины будут готовы сотрудничать.

Начавшаяся реформа дает все эти гарантии и открывает двери международным партнерам. Что касается закрытия полигонов и рекультивации незаконных свалок: мы также понимаем, что органы местной власти не могут остаться наедине с этой проблемой. Поэтому сейчас тоже ищем доноров.

Вы часто общаетесь с международными партнерами. Какие настроения сейчас вокруг темы окружающей среды, экологии и управления отходами в Украине, как сложно даются переговоры? Какие страны являются "ястребами" в вопросе помощи Украине в проведении реформы?

– Сегодня мы имеем беспрецедентную поддержку со стороны международных партнеров в вопросах защиты окружающей среды. Минприроды плодотворно сотрудничает со Швецией, Австрией, Болгарией, США в построении новой национальной системы управления отходами. Эти страны делятся своим опытом, своей экспертизой. Это важно для нас, ведь у нас нет времени, чтобы строить этот путь на собственных ошибках и их исправлении.

"Мы и так отстали от европейских стран минимум на 30 лет, поэтому нам нужен более быстрый темп и результаты "на сейчас" с наименьшими затратами ресурсов".

Конкретно по реформе управления отходами, каких результатов мы достигли в 2023 году?

– 2023 год был очень активным с точки зрения подготовки нормативной базы для реализации рамочного Закона "Об управлении отходами". В общей сложности принято 20 постановлений и разработано более 10 приказов для внедрения европейских требований к объектам обработки отходов.

Мы разработали и приступили к процедуре стратегической экологической оценки Национального плана управления отходами. Впервые такой план включает в себя Национальную программу уменьшения захоронения биоотходов и Национальную программу предотвращения образования отходов, разработанную с учетом текущего европейского опыта. Это часть "дорожной карты" всей реформы управления отходами, которая очерчивает общую картину - куда двигаемся, каких показателей следует достичь, чтобы говорить с ЕС одной терминологией и соответствовать европейским стандартам.

Также уже зарегистрирован и передан в Верховную Раду законопроект "Об упаковке и отходах упаковки", впервые вводящий в Украине модель расширенной ответственности производителя. К сожалению, мы все еще остаемся единственной страной в Европе, где такой подход не внедрен, хотя отходы упаковки составляют от трети до половины бытовых отходов, произведенных украинцами. Этот закон позволит нам покрыть всю страну системой раздельного сбора упаковки и восстановления отходов, то есть дает шанс наконец-то перейти к экономике замкнутого цикла.

Также в 2023 году разработаны:

изменения в Налоговый кодекс в части уплаты экологического налога в условиях войны;

законопроекты об отходах добывающей промышленности и об электрическом и электронном оборудовании;

Минприроды запустило важный цифровой продукт – информационную систему управления отходами и ряд онлайн сервисов, позволяющих бизнесу быстро и удобно получать разрешительные документы для управления отходами;

внедрена разрешительная система в Украине для операций по обработке отходов. Ее должны были запустить еще в 2016 году, но почему-то никто этим вопросом не занимался. Сегодня эта схема действует подобно европейским аналогам.

Платформа ЭкоСистема и естьОтходы – что добавили в эту систему в 2023 году и планируется ли дальнейшее ее наполнение сервисами и данными?

- 2023 год стал годом тотальной цифровизации сферы окружающей среды, при поддержке международных партнеров мы внедрили 17 услуг, разработанных с нуля или приведенных в соответствие с нововведениями законодательства. В этом году запустили информационную систему управления отходами и "апгрейднули" ряд услуг:

получение лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами, версия 2.0;

декларация про отходы в режиме peopleless, то есть должностные лица вообще не участвуют в процессе их оформления;

перевозка отходов, так называемый "зеленый список", тоже версия 2.0.

Кроме того, запущены новые сервисы: получение разрешения на осуществление операций по обработке отходов, электронная отчетная форма учета отходов без участия должностных лиц, подача заявления о проведении проверки соответствия материально-технической базы соискателя лицензии.

При поддержке международных партнеров Минприроды цифровизировало в 2023 году 17 услуг.

Переработка и сортировка мусора, инфраструктура и инвестиции

Насколько серьезна проблема создания недобросовестными предпринимателями нелегальных свалок отходов производства? В целом, сколько может составлять "теневой" рынок мусора, и как бороться с загрязняющими предприятиями?

- Еще до начала войны в Украине насчитывалось более 35 тыс. нелегальных свалок. Для сравнения – легальных полигонов у нас около 6 тыс.

Если мы в рамках реформы говорим о том, что к 2030 году должны закрыть все легальные полигоны, не соответствующие нормам ЕС, то от нелегальных свалок должны избавиться тем более!

Единственный возможный путь усиления контроля за перемещением каждой тонны отходов – это цифровизация. Именно поэтому мы вводим информационную систему управления отходами, где и предприятие-генератор отходов, и перевозчик, и утилизатор будут вести учет - сколько отходов, кому и куда передали, кто принял и что дальше с ними сделали. То есть, логика построена таким образом, что бизнес будет постоянно наполнять систему данными об отходах, о каждом шаге и действии с ними.

"Следовательно, государство будет видеть, где образовались отходы, какие операции обработки они проходят, кто отвечает за каждый этап и где они завершают свой путь". Отходы сложнее будет скрыть и нелегально вывезти в лес или в поле"

При разработке таковой системы мы изучали опыт Болгарии, Финляндии, Австрии, Франции. В этих странах системы работают в полуавтоматическом режиме: предприниматели загружаются в PDF-файлы, а должностные лица обрабатывают их в ручном режиме. Мы автоматизируем все процессы.

По мусороперерабатывающим заводам. Сколько сейчас в Украине таких предприятий, в каких регионах расположены, сколько планируется построить в 2024 году? В целом, сколько их должно быть в Украине, если равняться на европейскую практику?

- Ежегодно в Украине образуется более 10 млн тонн твердых бытовых отходов. На переработку уходит не более 10% отходов.

На территории нашей страны работает 17 предприятий переработки макулатуры, 35 по переработке пластика и еще 27 занимаются стеклобоем. При этом компании загружены лишь на 40%, и, как ни странно, сырье импортируют из других стран. Есть один мусоросжигательный завод в Киеве. До войны на Харьковщине было три мусоросжигательных установки, по всей Украине работало с три десятка мусоросортировочных линий.

Все мы понимаем, что этой инфраструктуры недостаточно, ведь у нас тысячи свалок по стране.

"Общенациональная идея реформы - 100% бытовых отходов в Украине должно быть обработано. Не захоронено на полигонах, а именно отсортировано и по возможности повторно использовано".

Поэтому мы проанализировали проблематику каждого региона, изучили объемы отходов и их состав, а также опыт европейских стран. В результате сформировали план размещения новых заводов по обработке отходов, в него вошли 207 проектов.

В каждый проект заложен кластерный подход для строительства мусороперерабатывающих объектов. Каждый кластер рассчитан на переработку 400-500 тыс. тонн отходов в год и должен обеспечить утилизацию 100% новых твердых бытовых отходов на территории, которую он будет обслуживать.

Подписание Меморандума о сотрудничестве по развитию инфраструктуры управления отходами

Уникальность заводов будет состоять в использовании сразу нескольких технологий обработки. В частности, будет производиться переработка органических (пищевых) отходов с последующим производством биометана, а также глубокая сортировка отходов с выделением ресурсоценных материалов.

Министерство уже подписало Меморандумы и сотрудничает по развитию необходимой инфраструктуры с 4 областями – это Полтавщина, Одещина, Киевщина, Ивано-Франковская область. С этими регионами мы готовим пакеты документов для привлечения инвесторов. На очереди – Сумщина, Житомирщина, Закарпатье и Харьковщина.

Согласно нашим стратегическим целям новые мусорообрабатывающие заводы должны появиться в Украине к 2034 году.

Посоветовали бы бизнесу инвестировать в мусороперерабатывающую отрасль? На какую среднюю рентабельность можно рассчитывать?

– Это перспективное направление развития для бизнеса. Доходность может быть довольно разной и зависит от многих факторов: объема предоставления и диверсификации услуг, своевременной оплаты услуг и пересмотра тарифов, внедрения раздельного сбора бытовых отходов, состояния экономики страны, цен на рынке закупки вторичных материалов и т.д.

Конечно, этот рынок регулируемый, но, если подключить эффективный и мотивированный менеджмент, то можно иметь рентабельность на уровне 20%.

Какой процент отходов сейчас перерабатывается в Украине? В 2021 году это было 7%, и что мы имеем через два года?

– За прошлый год было восстановлено около 10% бытовых отходов, из них 1,7% сожжено, а 8,3% отсортировано и направлено на переработку.

К сожалению, многие предприятия перерабатывающей отрасли в Украине были повреждены из-за российской агрессии. В качестве примера приведу остановленный Рубежанский картонно-бумажный завод в Луганской области, занимавший 26% вторичного рынка переработки картона и бумаги. Таких объектов много: стеклозаводы в Гостомеле Киевской и Малиновке Харьковской области, заводы по переработке пластика и ПЭТ-тары в Херсоне, Чернигове, Харькове, Броварах и т.д.

Есть ли возможность рассредоточить или закопать под землю инфраструктуру управления отходами, чтобы предотвратить ее поражение россиянами?

– Конечно, война вносит свои коррективы. Мы видим, что в наших городах все чаще появляются подземные контейнеры для сбора бытовых отходов. Это связано не только с пространственной планировкой, скорее работники пытаются сохранить контейнеры от постоянных обстрелов. По нашим данным, с начала войны в Украине было повреждено и разрушено более 18 тыс. контейнеров.

Относительно заводов – его параметры и степень защищенности объект переработки отходов будет определять его владелец, то есть органы местных властей совместно с инвесторами.

В рамках реформы с 1 января 2030 года все полигоны в Украине должны быть приведены в соответствие с европейскими стандартами экологической безопасности. Сейчас в Украине есть кейсы успешных мусорных полигонов?

- На сегодняшний день в Украине большинство полигонов не отвечают европейским стандартам. У нас продолжают работать полигоны и свалки, которые создавались еще в советское время. Да, с 1 января 2030 года будет запрещена эксплуатация полигонов, не оснащенных системами извлечения и обезвреживания биогаза и фильтрата, а также системами мониторинга выбросов в воздух, загрязнения грунтов и подземных вод.

Минприроды уже разработало проект требований к плану приведения места размещения отходов в соответствие с требованиями законодательства. В документе мы определили те рекомендованные меры, которые позволят органам местной власти усовершенствовать свои полигоны и продлить их срок эксплуатации на время, пока будет продолжена работа над созданием новых современных мощностей.

Подписание Меморандума о сотрудничестве в развитии инфраструктуры управления отходами.

Совместно с международными экспертами мы разработали правила технической эксплуатации полигонов, прекращение эксплуатации, рекультивации и ухода за полигонами после прекращения их эксплуатации. Так что органам местного самоуправления и областным военным администрациям уже сейчас нужно решать эти вопросы, и времени для этого не так много.

Что делать со строительными отходами, возникающими вследствие уничтожения сооружений в ходе боевых действий и ракетных обстрелов? Как эффективно перерабатывать и повторно использовать железобетон или кирпич из уничтоженных зданий?

– Сегодня Украина столкнулась с проблемой таких масштабов, которой на Европейском континенте не существовало со времен Второй мировой войны. По экспертным оценкам, объем отходов разрушения может достигать 30 млн тонн. О точных цифрах сможем говорить уже после освобождения всех наших земель от российских оккупантов.

Мы определили инструментарий управления такими отходами и закрепили требования к повторному использованию отходов разрушения. Это соответствует принципам круговой экономики и позволит нам снизить негативное влияние таких отходов на окружающую среду. Действительно, правительство приняло соответствующий документ, но в целом строительные отходы мы планируем использовать при восстановлении страны: для восстановления поврежденных объектов и производства строительных материалов. Также их можно использовать при ремонте дорог для заполнения воронок от снарядов.

Для сравнения: в мировой практике около 90% отходов строительства перерабатываются и используются повторно. Например, из остатков кирпичных и железобетонных конструкций получают высококачественный вторичный щебень разных фракций. Его применяют в сооружении зданий, дорог, создании инженерной инфраструктуры, при изготовлении бетона, сооружении и ремонте железнодорожных путей, при работах по благоустройству территорий, рекультивации земель.