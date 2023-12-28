Нові сміттєобробні заводи мають з'явитися в Україні до 2034 року - міністр

Стратегічні цілі України передбачають в Україні будівництво нових сміттєобробних заводів в декількох регіонах, вони мають почати почати працювати до 2034 року. Вже підписані відповідні меморандуми щодо розвитку інфраструктури управління відходами з владою областей, де будуть розташовані ці підприємства, розповів голова Мінприроди Руслан Стрілець в інтерв'ю для видання Delo.ua.

За його словами, унікальність заводів полягатиме у використанні одразу декількох технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься переробка органічних (харчових) відходів з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів.

Наразі в Україні працює 17 підприємств переробки макулатури, 35 з переробки пластику і ще 27 займаються склобоєм. Компанії завантажені лише на 40%, тому імпортують сировину з інших країн. Також є один сміттєспалювальний завод в Києві, до повномасштабної війни на Харківщині було три сміттєспалювальні установки, а по всій Україні працювало три десятки сміттєсортувальних ліній.

Очевидно, цієї інфраструктури недостатньо, оскільки в країні існують тисячі сміттєзвалищ, а щороку в Україні утворюється понад 10 млн тонн твердих побутових відходів, з яких переробляється не більше 10%.

Кожне сміттєпереробне підприємство буде розраховане на переробку 400-500 тис. тонн відходів на рік, та повинне буде забезпечити утилізацію 100% новоутворених твердих побутових відходів на території, яку він обслуговуватиме.

Міністерство вже підписало Меморандуми та співпрацює щодо розбудови необхідної інфраструктури з 4 областями - це Полтавщина, Одещина, Київщина, Івано-Франківщина. В цих регіонах міністерство вже готує пакети документів для залучення інвесторів. На черзі - Сумщина, Житомирщина, Закарпаття та Харківщина.

Більше про імплементацію стандартів ЄС, переробку сміття та ліцензування промислових відходів читайте в ексклюзивному інтерв'ю з міністром, опублікованим на сайті видання: "Реформа управління відходами, дерегуляція та шлях до ЄС: велика розмова з міністром екології України Русланом Стрільцем".

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