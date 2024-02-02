В Минприроды анонсировали создание НАК "Вода Украины"

Создание Национальной акционерной компании "Вода Украины" будет способствовать применению прозрачных рыночных механизмов для бизнеса и обеспечит доступность качественной воды для населения.

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Об этом на Международном окружающем форуме "United for Nature. Agenda for Ukraine" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает пресс-служба Минсреды.

В министерстве также отметили, что это уже второй Форум United for Nature – первый проводили в октябре 2023 года Минприроды совместно с Офисом генпрокурора.

"2023 год был сверхсложным годом для водной сферы. Украина приняла на себя удар крупнейшей техногенной катастрофы со времен Второй мировой. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС мы оказались на пороге гуманитарного кризиса. Потерянный объем воды водохранилища равен потребностям в воде Украины на 1,5 года", - заявил Стрелец.

Он добавил, что вопрос устойчивого водопользования и хорошего состояния воды является вопросом национальной безопасности. В условиях военного бюджета следует найти путь сбалансированного использования водных ресурсов и обеспечить доступность воды для каждого украинца.

Согласно сообщения пресс-службы, эксперты во время Форума отметили, что в результате реформирования сектора и внедрения эффективного менеджмента ожидается привлечение 1,4 млрд грн в ремонт и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры.

Прогнозируемый экономический эффект от реформы - +1,2% дополнительного роста ВВП Украины ежегодно в результате реализации проекта.

"Создание НАК "Вода Украины" позволит обеспечить открытый и эффективный мониторинг воды и контроль использования водных ресурсов", - резюмировали в Минсреды.

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года.

Преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС

В июне 2023 года Кабмин создал штаб по ликвидации последствий взрыва Каховской гидроэлектростанции. В него вошли министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти и представители госпредприятий. Руководителем работ по ликвидации последствий подрыва ГЭС назначен министр внутренних дел Игорь Клименко.

Уже в июле начались подготовительные работы по реализации масштабного проекта – строительства магистрального водопровода для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей. Водопровод должен был состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью почти 150 км и предусматривал строительство водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка.

После реализации проекта, он должен обеспечить водой миллионы людей из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Во второй половине августа в Днепропетровской области запустили первую нить магистрального водопровода "Ингулец – Кряжево". Она позволила обеспечить доступ к воде около 25% населения Кривого Рога.

Вместе с тем Кабмин увеличил сразу на 7 млрд гривен объем средств, выделенных на строительство трех звеньев магистральных водопроводов для жителей Днепропетровской области.

В Мининфраструктуры сообщили, что по состоянию на 25 января 2024 года магистральный водопровод достроен на 95%. В настоящее время на объекте возводятся стены и устанавливаются насосы. По всей протяженности – а это 145 километров, строится 11 насосных станций для обеспечения максимально надежной работы магистрального водопровода. Также производится монтаж труб и строительство электрических подстанций. На очереди – работы по гидроизоляции стен, устройство кровель и установка автоматизированных систем.

В строительстве задействовано более тысячи работников и более 400 единиц техники. Однако обстрелы замедляют работу на определенных участках.

Предполагается, что водопровод обеспечит питьевой водой около полутора миллионов человек.