Кабмин увеличил финансирование строительства водопроводов для Днепропетровской области с 1,5 до 8,5 миллиарда гривен

Кабинет министров увеличил сразу на 7 миллиардов гривен объем средств, выделенных на строительство трех звеньев магистральных водопроводов для жителей Днепропетровской области, необходимость которых возникла после подрыва Каховской ГЭС и исчезновения ее водохранилища.

Речь идет о реализации экспериментального проекта по строительству водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, а также Томаковка – Днепровская водопроводная станция №2 (Запорожье).

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение Кабмин принял на заседании 22 августа. Им внесены изменения в постановление №566 о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ средств на данные нужды.

Напомним, что оно было принято еще в день разрушения ГЭС 6 июня: тогда на возведение водопроводов было срочно выделено 1,5 миллиарда гривен.

В порядок реализации экспериментального проекта ныне добавлен отдельный перечень объектов строительства магистральных водопроводов с указанием объемов бюджетных средств для их финансового обеспечения. Однако сколько именно денег предусмотрено на каждый участок, пока не уточняется.

Отметим, что накануне была открыта первая часть водопровода Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, а именно между рекой Ингулец и селом Кряжевое, откуда вода по открытому каналу будет далее попадать в Южное водохранилище.