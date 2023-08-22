Кабмін збільшив фінансування будівництва водогонів для Дніпропетровщини з 1,5 до 8,5 мільярда гривень

Кабінет міністрів збільшив відразу на 7 мільярдів гривень обсяг коштів, виділених на будівництво трьох ланок магістральних водогонів для мешканців Дніпропетровської області, необхідність у яких виникла після підриву Каховської ГЕС та зникнення її водосховища.

Йдеться про реалізацію експериментального проекту з будівництва водогонів Карачунівське водосховише - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, а також Томаківка - Дніпровська водопровідна станція №2 (Запоріжжя).

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 22 серпня. Ним внесено зміни до постанови №566 про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ коштів на ці потреби.

Нагадаємо, що її було ухвалено ще у день руйнування ГЕС 6 червня: тоді на зведення водогонів було терміново виділено 1,5 мільярда гривень.

До порядку реалізації експериментального проекту нині додано окремий перелік обʼєктів з будівництва магістральних водогонів та обсягами бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення. Однак скільки грошей передбачено на кожну ділянку, наразі не уточнюється.

Зазначимо, що напередодні було відкрито першу частину водогону Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, а саме між річкою Інгулець та селом Кряжове, звідки вода відкритим каналом потраплятиме далі до Південного водосховища.