"Укргидроэнерго" разрабатывает судебные иски против России из-за разрушения Каховской ГЭС

"Укргидроэнерго" готовится подать в суд против России за атаки на инфраструктуру компании, а также за уничтожение Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

"Компания начала работу с двумя юридическими фирмами для разработки высокоуровневой стратегии судебных исков и арбитража с целью привлечения к ответственности российской федерации за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании, включая уничтожение Каховской ГЭС, а также возмещение нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

В "Укргидроэнерго" отметили, что обе юридические компании предоставят 375 часов юридической работы безвозмездно.

В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия атаковала объекты "Укргидроэнерго" более 50 раз, что привело к потере около 2,5 тысяч МВт мощностей.

Секретариат Энергетического сообщества и "Укргидроэнерго" сотрудничают в координации стратегического и юридического сопровождения исков компании против страны-агрессора о возмещении инфраструктурного и коммерческого ущерба, нанесенного военным вторжением в Украину.

Ущерб, нанесенный Украине в результате уничтожения Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года войска страны-агрессора взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Разрушение дамбы привело к возникновению серьезного экологического кризиса, в результате которого было затоплено 620 квадратных километров суши. Это оказало серьезное влияние на природную среду, которое задело 333 тысячи гектаров природоохранных зон и 11 294 гектаров лесных территорий.

Правительство Украины и Организация Объединенных Наций в Украине оценили размер ущерба, нанесенного в результате разрушения оккупантами Каховской ГЭС.

Как свидетельствуют данные в отчете PDNA, размер прямого ущерба, причиненного инфраструктуре, составляет $2,79 млрд, а размер убітков составляет более $11 млрд. При этом наибольшей проблемой является длительное влияние на окружающую среду. Отмечается, что размер прямого ущерба был самым большим в энергетическом и жилом секторах.

Так, сектор энергетики понес убытки в размере $1,26 млрд, а жилищный сектор понес ущерб более чем на $1,1 млрд. Особенно ощутимыми убытки оказались в сфере экологии и энергетики, что является критическим для долгосрочной устойчивости и восстановления.

В отчете PDNA говорится, что общие потребности в восстановлении оцениваются в сумму $5,04 млрд, в том числе $1,82 млрд нужно в краткосрочной перспективе.

В 2023 году лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС, было выплачено более 200 миллионов гривен финансовой помощи. Более 23 тысяч жителей Херсонщины и Николаевщины получили финансовую поддержку в размере 5000 гривен на человека, что составило более 115 миллионов гривен, которые были выплачены государством.

Также помощь оказывали и международные организации. Для жителей пострадавших регионов было выделено 88 миллионов гривен – почти 13,4 тысячи человек получили выплаты в размере 6 600 гривен каждый.