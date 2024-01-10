В Минреинтеграции сообщили, сколько денег было выплачено пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

За прошедший год лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, было выплачено более 200 миллионов гривен финансовой помощи.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Отмечается, что в 2023 году более 23 тысяч жителей Херсонщины и Николаевщины получили финансовую поддержку в размере 5000 гривен на человека, что составило более 115 миллионов гривен, которые были уплачены государством.

Кроме того, финансовую помощь оказали и международные организации. Она составила 88 миллионов гривен и была выделена для жителей пострадавших регионов. Отмечено, что почти 13,4 тысяч человек из Николаевщины и Херсонщины получили выплаты в размере 6600 гривен каждый.

Последствия прорыва плотины ГЭС

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции привело к возникновению серьезного экологического кризиса, в результате которого было затоплено 620 квадратных километров суши.

Это оказало серьезное влияние на природную среду, затрагивая 333 тысяч гектаров природоохранных зон и 11 294 гектаров лесных территорий. Были внесены изменения в морфологию реки, вызывая химическое загрязнение и разрушение природы.

Киевская школа экономики KSE писала, что в населенных пунктах Корсунка, Казачьи Лагеря, Райске и Новая Каховка, которые взяли на себя основной удар после прорыва плотины ГЭС, пострадало не менее 19 тысяч домов.

Добавим, после подрыва россиянами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, хотя в Укргидроэнерго говорят, что планируют построить новую станцию на разрушенной городе .

Напомним, россияне взорвали машинные залы Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня, что стало причиной затопления нескольких районов Херсонщины и самого областного центра .