У Мінреінтеграції повідомили, скільки коштів було виплачено постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Протягом минулого року особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами, було виплачено більше 200 мільйонів гривень фінансової допомоги.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зазначається, що 2023 року понад 23 тисячі мешканців Херсонщини та Миколаївщини отримали фінансову підтримку в розмірі 5000 гривень на особу, що загалом склало більше 115 мільйонів гривень, які були сплачені державою.

Окрім цього, фінансову допомогу надали і міжнародні організації. Вона становила 88 мільйонів гривень, та була виділена для мешканців постраждалих регіонів. Зазначено, що майже 13,4 тисячі осіб з Миколаївщини та Херсонщини отримали виплати в розмірі 6600 гривень кожен.

Наслідки прориву греблі ГЕС

Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції призвело до виникнення серйозної екологічної кризи, в результаті якої було затоплено 620 квадратних кілометрів суші.

Це спричинило серйозний вплив на природне середовище, зачіпаючи 333 тисячі гектарів природоохоронних зон та 11 294 гектарів лісових територій. Були внесені зміни в морфологію річки, викликаючи хімічне забруднення та руйнування природи.

Київська школа економіки KSE писала, що в населених пунктах Корсунка, Козачі Лагері, Райське та Нова Каховка, які взяли на себе основний удар після прориву греблі ГЕС, постраждало щонайменше 19 тисяч будинків.

Додамо, після підриву росіянами Каховська ГЕС не підлягає відновленню, хоча в “Укргідроенерго” кажуть, що планують збудувати нову станцію на місті зруйнованої.

Нагадаємо, росіяни підірвали машинні зали Каховської гідроелектростанції в ніч на 6 червня, що вже стало причиною затоплення кількох районів Херсонщини та самого обласного центру.