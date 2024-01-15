Коллапс в сфере управления опасными отходами: из-за действий Кабмина в Украине ни у одного предприятия нет лицензии

Уже неделю как в Украине ни у одного предприятия нет лицензии на осуществление операций в сфере управления опасными отходами. Бизнес-сообщество заявляет, что на рынке сложилась критическая ситуация, и призывает правительство срочно принять меры по возможности возобновления деятельности предприятий отрасли.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

Отмечается, что по данным проекта Арена - 2, в 2022 году в Украине образовалось около 498 тысяч тонн опасных отходов, что составляет ориентировочно 12,2 кг на каждого украинца.

"Это на 10% меньше, чем в 2021 году и на 70% меньше, чем в 2010 году, что уже продемонстрировало положительное влияние на окружающую среду, ведь меньше опасных отходов попадает на специальные накопители. Кроме того, перспективными были и показатели управления опасными отходами: на утилизацию отправлялось в среднем 69%, на сжигание – около 3%, на удаление – 28%", - отмечают в ЕБА.

Там отмечают, что улучшить ситуацию должна реформа управления отходами, предусмотренная профильным Законом об управлении отходами, который вступил в силу через год после принятия, 9 июля 2023 года.

"Документом предусмотрено обязательное получение предприятиями отрасли нового вида лицензии – на управление опасными отходами в течение 6 месяцев после вступления в силу Закона, то есть до 9 января 2024 года. При этом Закон о лицензировании, в случае введения новых лицензионных условий, предоставляет предприятиям время на приведение своей деятельности в соответствие с требованиями лицензионных условий, что не может быть менее 2 месяцев со дня их опубликования", - подчеркивают в ЕБА.

Кроме того, документы, необходимые для запуска процедуры получения новых лицензий на управление опасными отходами, были утверждены и вступили в силу в середине декабря 2023 года. Речь идет о:

Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по управлению опасными отходами, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины №1278; Порядок проверки соответствия материально-технической базы соискателя лицензии технологическим требованиям к осуществлению хозяйственной деятельности по управлению опасными отходами, правилам технической эксплуатации установок и технологическим регламентам, утвержденный приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины №729.

Как отмечают в ЕБА, таким образом, у предприятий отрасли управления опасными отходами было фактически 16 рабочих дней на получение новой лицензии, вместо гарантированных законодательством 2 месяцев. С 9 января 2024 г. в Украине любая деятельность в сфере управления опасными отходами – противозаконная.

"По оперативной информации, уже неделю как в Украине ни у одного предприятия нет лицензии на осуществление операций в сфере управления опасными отходами. И это имеет свои последствия. Во-первых, любые предприятия и учреждения, в результате деятельности которых образуются опасные отходы, не могут передавать их профильным подрядчикам для дальнейшего правильного управления.Во-вторых, остановилась работа общественных инициатив для населения по безопасному управлению опасными отходами от домохозяйств, которые преимущественно финансируются за счет средств международных доноров. и утилизации опасных отходов для территориальных общин, заключивших договоры с предприятиями, лицензии которых на сегодняшний день утратили силу", - Ольга Бойко, координатор комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА.

Она добавляет, что эта ситуация – опасный прецедент, который говорит, что любая инвестиционная деятельность в Украине может быть прекращена из-за бездействия уполномоченного органа. К тому же такой подход полностью противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины.

ЕБА с мая 2023 пыталась вести диалог и предупреждала Правительство о назревающей проблеме.

"На наше последнее письмо с предостережениями в Минокружение ответили, что «при внесении на Правительство проекта постановления были учтены требования статей Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» и что в ведомстве "не видят никакой законодательной несогласованности"", - сообщают в ЕБА.

Поэтому эксперты ассоциации обратились в Офис президента, Кабинет Министров Украины и Государственную регуляторную службу с просьбой содействовать разрешению ситуации.

"Как результат – уже есть ответ от Государственной регуляторной службы об обращении к Премьер-министру Украины относительно необходимости внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы обеспечения осуществления хозяйственной деятельности в условиях военного положения» №314 от 18 марта 2022 года в части предоставление права субъектам хозяйствования получать лицензии по декларативному принципу", - отметили в ЕБА.

Напомним, Кабинет министров также утвердил порядок мониторинга объектов обработки отходов. Документом определены основные требования к организации мониторинга для наблюдения за состоянием окружающей среды и объемами его вероятного загрязнения в результате работы установки, инженерного сооружения или другого объекта операций по восстановлению или удалению отходов.

Заметим, что стратегические цели Украины предусматривают строительство новых мусорообрабатывающих заводов в нескольких регионах, они должны начать работать до 2034 года. Уже подписаны соответствующие меморандумы по развитию инфраструктуры управления отходами с властями областей, где будут расположены эти предприятия, рассказал глава Минприроды Руслан Стрелец в интервью Delo.ua. Больше об имплементации стандартов ЕС, переработке мусора и лицензировании промышленных отходов читайте в эксклюзивном интервью с министром, опубликованном на сайте издания: " Реформа управления отходами, дерегуляция и путь в ЕС: большой разговор с министром экологии Украины Русланом Стрельцем ".