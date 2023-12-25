В Одесской области построят заводы по переработке мусора: что известно

В Одесской области объединенные территориальные общины завершают процедуру оформления землеустроительной документации по размещению заводов по переработке твердых бытовых отходов.

Об этом сообщила директор Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина, передает Укринформ.

По ее словам, на территории Одесской области расположены 628 санкционированных свалок, общей площадью 1046,32 га.

"Систематизированного подхода к сортировке нет, и инфраструктуры, которая обеспечит управление отходами, тоже нет", – отметила Шатохина.

Она подчеркнула, что именно поэтому между Одесским ОВА, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, Южным, Подольским, Арцизским городскими советами, Авангардским поселковым советом и Знаменским, Сафьяновским сельскими советами был подписан меморандум.

В документе говорится о сотрудничестве и партнерстве по реализации Национального проекта строительства заводов по управлению отходами мощностью 50, 100, 350 тыс. т/год, которые предложено разместить с учетом дорожного сообщения, наличия земельного участка, отведенного для будущих проектов обращения с бытовыми отходами.

"Высокий уровень образования отходов и низкие показатели их использования как вторсырья приводят к углублению экологического кризиса и обострению социально-экономической ситуации как в стране в целом, так и в частности на территории Одесской области", - подчеркнула чиновница.

Она добавила, что объем собранных твердых бытовых отходов за 2022 год составил 625 490 т, из них захоронено на полигонах твердых бытовых отходов 502 780 т.

С целью разрешения критической ситуации завод по управлению отходами будет представлять собой комплекс, включающий:

сортировочные линии (сортировка смешанных ТБО, с отделением отходов металла, стекла, пластика для их последующей реализации для повторной переработки);

подготовку органических отходов для утилизации в реакторах газификации;

производство RDF/SRF сырья из оставшихся пластиковых отходов после сортировки, бумаги, текстиля, дерева, резины и получения RDF/SRF сырья для утилизации в реакторах газификации;

производство электрической и тепловой энергии на газопоршневых двигателях (ГПД) ориентировочным объемом 7 МГВт;

предполагается установка солнечных панелей на все кровли промышленных построек.

Как сообщила Шатохина, объединенные территориальные общины завершают процедуру оформления землеустроительной документации относительно размещения на сложившихся земельных участках заводов по переработке твердых бытовых отходов.

Напомним, в Прикарпатье планируют построить мусороперерабатывающие заводы в пяти городах. Мусорообрабатывающий кластер в Ивано-Франковской области будет состоять из заводов в Бурштынской, Городенковской, Калушской, Косовской и Надвирнянской общинах. Совокупно они будут перерабатывать более 450 тысяч тонн отходов в год.