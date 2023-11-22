На Прикарпатье планируют построить мусороперерабатывающие заводы в пяти городах

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов договорилось с Ивано-Франковской областной военной администрацией и пятью городскими общинами региона о сотрудничестве в вопросе строительства на их территории мусороперерабатывающих предприятий.

Как сообщают в ОВА и министерстве, документ подписали в рамках форума "Обращение с отходами в Украине: законодательство, экономика, технологии" глава области Светлана Онищук, профильный министр Руслан Стрелец и мэры этих городов.

Отмечается, что мусорообрабатывающий кластер в Ивано-Франковской области будет состоять из заводов в Бурштынской, Городенковской, Калушской, Косовской и Надворнянской общинах. Совокупно они будут перерабатывать более 450 тысяч тонн отходов в год.

Стоимость проекта составляет более 155 миллионов евро. В Минприроды говорят, что уже имеется потенциальный инвестор и продолжаются переговоры. В свою очередь, в этих общинах уже принято решение о выделении земельных участков под строительство объектов обращения с отходами.

"Уверен, что дальше по этому пути пойдет пятая, шестая, десятая община и Украина, наконец, получит 207 новых современных заводов европейского образца и сможет внедрить принципы круговой экономики", - подчеркнул Стрелец.

В рамках проекта планируется строительство одного центрального объекта, где будет происходить компостирование, изготовление RDF-топлива, сортировка и захоронение мусора, а также четыре малых объекта, на которых будет осуществляться сортировка и захоронение отходов.

"В некоторых аспектах Украина имеет шанс стать примером для стран ЕС, которые сегодня стремятся перейти от технологий сжигания отходов к более современным подходам. Мы же сразу можем внедрять лучшее и строить свою систему управления отходами – с чистой страницы, с учетом опыта других, основываясь на собственных нуждах и уверенно двигаясь к членству в ЕС", - указал министр.

Напомним также, что ранее в ноябре аналогичный меморандум Минэкологии подписало по созданию мусороперерабатывающего кластера в Полтавской области: там предприятия должны появиться в Лубенской, Кременчугской, Полтавской и Кобелякской общинах.