В Полтавской области планируют построить мусороперерабатывающий кластер

В четырех общинах Полтавской области, а именно в Лубенской, Кременчугской, Полтавской и Кобеляцкой построят четыре мусороперерабатывающих завода, которые вместе образуют мусороперерабатывающий кластер.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Согласно сообщению, сегодня министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец вместе с главой Полтавской областной военной администрации Филиппом Прониным и руководителями общин официально подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии инфраструктуры управления отходами.

В Соглашении говорится, что четыре завода, расположенных в общинах, совместно создадут мусороперерабатывающий кластер, который обеспечит полную мусоропереработку на всей территории Полтавщины.

Эти заводы будут применять ряд современных технологий обработки отходов, включая переработку органических отходов с последующим производством биометана, глубокую сортировку с выделением ресурсоценных материалов и прочее. Ориентировочно эти мощности смогут возделывать до 500 тысяч тонн отходов ежегодно.

По данным Стрельца, общая стоимость проекта оценивается примерно в 120-130 миллионов евро. Проводятся переговоры с европейскими и американскими партнерами с целью привлечения инвестиций.

По его словам, главной целью этого проекта является решение проблем, связанных с образованием твердых бытовых отходов, которых ежегодно в области накапливается примерно 280 тысяч тонн.

Сообщается, что заводы могут заработать уже через несколько лет. Для этого необходима основа.

В июле 2023 года в Украине вступил в силу закон "Об управлении отходами", который Верховная Рада поддержала в целом в июне 2022-го. Документ предусматривает создание условий для построения в Украине современной мусороперерабатывающей инфраструктуры по европейским правилам.