Россияне планируют построить три полигона на временно оккупированных территориях Украины для хранения отходов мусора из Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации от украинского подполья, россияне продолжают строить на временно оккупированных территориях свалки для обслуживания регионов РФ.

"Враг планирует построить уже три полигона на ВОТ для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области. Речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах", - сообщают в ЦНС.

В самой Ростовской области от идеи создать новый полигон захватчики отказались из-за протестов местных жителей, а потому проблему решают за счет оккупированных территорий.

В настоящее время враг разрабатывает проектную документацию для создания полигонов.

Напомним, российское правительство придумало очередную коррупционную схему хищения средств на временно оккупированной территории Украины. Москва планирует потратить 1.3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и вывозить туда мусор из РФ.

При этом оккупанты обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область. В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.

Кроме того, во временно оккупированных городах не вывозят мусор из-за дефицита коммунальщиков, ведь большинство мужчин были мобилизованы на фронт.

Поэтому гауляйтеры просят Москву выслать "специалистов" из РФ за неимением коммунальщиков.