У тимчасово окупованому місті Шахтарськ Донецької області окупанти не вивозять сміття через дефіцит комунальників, адже більшість чоловіків були мобілізовані на фронт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що більшість працівників було призвано окупантами на війну, інша частина втекла від війни.

"Відтак вивозити сміття просто нікому. Окупаційна адміністрація вимушена просити зменшити плани з мобілізації та прислати робочу силу", - зауважують в ЦНС.

Там додають, що гауляйтери просять Москву вислати “спеціалістів” з РФ через брак комунальників.

Примітно, що якість послуг в житлово-комунальній сфері на всіх окупованих територіях надзвичайно низька.

Як повідомляють місцеві пабліки тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, містяни фіксують затримки із вивезенням сміття, вода із централізованої системи не придатна навіть для миття посуду. Також спостерігаються постійні перебої з її постачанням.

Нагадаємо, російський уряд придумав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території України. Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і вивозити туда сміття з РФ.

При цьому окупанти обіцяють побудувати ще два полігони на Донеччині, які теж мають обслуговувати сусідню Ростовську область. В самій Ростовській області від ідеї побудувати нові полігони відмовились через екологічний стан регіону.